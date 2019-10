Ex-One Direction, Louis Tomlinson anuncia dois shows no Brasil e lança single

24/10/2019 | 17:11



O ex-One Direction divulgou, nesta quinta-feira, dia 24, em seu perfil pessoal do Instagram a sua primeira turnê mundial solo, denominada Louis Tomlinson World Tour 2020.

A turnê, que vai ter início no dia 9 de março de 2020, em Barcelona, na Espanha, contará com duas datas para os fãs brasileiros: dia 9 de maio, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro e, no dia seguinte, dia 10 de maio, São Paulo, no Tom Brasil. Ainda não há nenhuma informação sobre o valor dos ingressos e quando estarão disponíveis para venda.

Lançamento de novo single We Made It!

Saiu! Divulgado no mesmo dia que o anúncio da tour mundial, Louis lançou o clipe do novo single We Made It. A música deve fazer parte do novo álbum solo do artista, batizado de Walls, que será disponibilizado integralmente no dia 31 de janeiro de 2020.