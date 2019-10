Rainha Elizabeth II manda recado duro à Meghan Markle e príncipe Harry - e funcionário revela como eles podem evitar destino de príncipe Charles e princesa Diana

24/10/2019 | 17:11



E parece que a Rainha Elizabeth II decidiu fazer uma mudança em uma das salas do Palácio de Buckingham. Segundo informações da revista Glamour norte-americana, a monarca removeu um retrato de Meghan Markle e príncipe Harry de sua decoração.

De acordo com a Glamour, a rainha tirou o retrato do Duque e da Duquesa de Sussex de sua decoração como forma de respeito ao casal, que enfrenta sérias perseguições por parte de alguns tabloides britânicos. Será mesmo?

Além disso, o príncipe Charles estaria furioso com as notícias sobre os desentendimentos dos filhos, Harry e William. Segundo o site The Sun, o Príncipe de Gales acredita que os dois acabaram prejudicando os trabalhos mais recentes da família real, além de um documentário sobre a sua história. Charles também estaria com medo por Harry, da mesma forma que costumava se preocupar com a ex-esposa, a princesa Diana. Uma fonte revelou o seguinte ao veículo:

- O Príncipe de Gales está muito ocupado no momento em turnê pelo Japão, incluindo uma visita à equipe de rugby galesa. Mas o ponto é que toda essa confusão minou completamente o trabalho que ele está fazendo, assim como minou o trabalho que príncipe William e Kate estavam fazendo no Paquistão. Este é um documentário sobre o trabalho de sua vida e realmente significou muito para ele. Foi completamente e totalmente aniquilado, tudo porque esses dois pensam que reinventaram a roda. Fazer isso com seu irmão é uma coisa. Fazer com seu pai é uma questão completamente diferente.

Tenso, não é?

Por fim, Paul Burrell, ex-mordomo da família real, revelou em entrevista, segundo informações do Daily Mail, como Harry e Meghan podem evitar o mesmo destino de príncipe Charles e princesa Diana:

- Eles [Charles e Diana] não tinham o que Harry e Meghan tinham. Eles não tinham amor. E eles [Harry e Meghan] se amam. É bastante óbvio quando você os vê juntos.

O importante é se apegar nesse amor, não é?