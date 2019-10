Com novidades, Pia Sundhage convoca seleção feminina para últimos jogos do ano

24/10/2019 | 16:34



A técnica Pia Sundhage anunciou nesta quinta-feira a convocação da seleção brasileira para a disputa de um torneio internacional na China na última Data Fifa, que vai de 4 a 12 de novembro, e apresentou uma relação com novidades, como as defensoras Tayla, do Benfica, e Rafaelle, que está no futebol chinês, e a meia Andressinha, que atua nos Estados Unidos. Além disso, Marta está novamente presente na relação.

Rafaelle ficou longo período afastada da seleção, tendo entrado em campo pela ultima vez com a camisa do Brasil em setembro de 2018. Meses depois, sofreu grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, chegou a se recuperar a tempo do Mundial Feminino, mas não fez parte da lista final de convocadas da seleção.

E agora ela atuará praticamente em casa, pois defende o Changchun Dazhong, do futebol chinês. Com ela no grupo em Chongqing, a seleção brasileira vai encarar o Canadá em 7 de novembro. Três dias depois, disputará o terceiro lugar ou o título do torneio amistoso contra Nova Zelândia ou as anfitriãs chinesas.

A lista de convocadas de Pia conta com cinco jogadoras que estão em atividade no futebol brasileiro. São elas: Bárbara, do Avaí/Kindermann, Letícia, Tamires e Erika, trio do Corinthians, e Aline Milene, da Ferroviária.

Sob o comando de Pia, contratada para substituir Vadão, demitido depois da eliminação do Brasil nas oitavas de final do Mundial, e com o foco na preparação para a Olimpíada de Tóquio, a seleção já entrou em campo quatro vezes: goleou a Argentina por 5 a 0 e empatou por 0 a 0 com o Chile, perdendo na disputa de pênaltis, em um torneio amistoso disputado no Pacaembu, e venceu dois amistosos na Europa, contra Inglaterra (2 a 1) e Polônia (3 a 1).

Confira a lista de convocadas da seleção feminina:

Goleiras: Aline (UD Granadilla Tenerife/Espanha), Bárbara (Avaí/Kindermann) e Letícia (Corinthians).

Defensoras: Letícia Santos - F.F.C Frankfurt/Alemanha), Daiane (Tacón/Espanha), Erika (Corinthians), Rafaelle (Changchun Dazhong/China), Kathellen (Bordeaux/ França), Mônica (Madrid CFF/Espanha), Tayla (Benfica/Portugal) e Tamires (Corinthians).

Meio-campistas: Aline Milene (Ferroviária), Formiga (Paris Saint-Germain), Luana (KSPO Women Football Team/Coreia do Sul), Andressinha (Portland Thorns/Estados Unidos), Andressa Alves (Roma/Itália) e Debinha (North Carolina Courage/EUA).

Atacantes: Bia Zaneratto (Incheon Hyundai Steel Red Angels/Coreia do Sul), Chú (Changchun Dazhong/China), Ludmila (Atlético de Madrid/Espanha), Marta (Orlando Pride/Estados Unidos), Raquel (Sporting Lisboa/Portugal) e Geyse (Benfica/Portugal).