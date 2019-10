Creedence Clearwater Revisited toca na Capital

Vinícius Castelli



25/10/2019 | 07:34



Reunir vários clássicos, como Have You Ever Seen The Rain?, Proud Mary, Bad Moon Rising e Fortunate Son, em uma mesma discografia não é para qualquer um. E um dos grupos que tiveram esse mérito foi o Creedence Clearwater Revival. Criada nos anos 1960 pelos irmãos John e Tom Fogerty (1941-1990), Stu Cook e Doug Clifford, a banda foi pioneira do gênero rock e durou metade de uma década, mas deixou importante legado.

Anos após seu fim, dois de seus fundadores, Stu Cook (contrabaixo) e Doug Clifford (bateria), resolveram resgatar esse cancioneiro e formaram o Creedence Clearwater Revisited. E o conjunto, que conta ainda com Dan McGuinness (voz e guitarra), Kurt Griffey (guitarra) e Steve Gunner (teclado), faz única apresentação hoje em São Paulo, a partir das 22h, no palco do Tom Brasil. A abertura fica por conta do grupo brasileiro Doctor Pheabes, que divulga títulos como Army Of The Sun e Welcome To My House. As entradas custam de R$ 200 a R$ 480.

“Nossos fãs brasileiros são muito especiais e respeitam nossa música e arte. Sempre que vamos ao Brasil, mal posso esperar para olhar nos olhos deles e ver a alegria deles em cantar nossas músicas”, diz Stu Cook, ao Diário.

Esta não é a primeira vez que o Creedence se apresenta no Brasil. Stu Cook diz que guarda boas lembranças daqui. E entre as melhores, segundo ele, estão os shows. “Sempre, mas sempre lembro dos fãs cantando as músicas o tempo todo. Também gosto da comida do Brasil. É fenomenal”, afirma.

Nos palcos mundo afora, e aqui não será diferente, o Creedence apresenta repertório ilustrado por canções que já somam mais de cinco décadas de vida, como é o caso de Forunate Son. O contrabaixista diz que é espetacular a força que uma trilha pode ter e que durasse tanto tempo na memória das pessoas. “Quando criamos as músicas, não tínhamos ideia de que isso seria tão forte nas pessoas. Para um músico, esta resposta é primordial e estou muito agradecido pelos fãs”, diz ele.

Stu afirma se sentir abençoado por poder tocar essas canções ao vivo por tanto tempo. mas se for para escolher uma música preferida entre tantas que o Creedence criou, diz ser impossível. “Não posso citar nomes porque gosto de todos. As músicas são como nossos filhos”, explica.

Quando olha para trás, no tempo em que tocava com John Fogerty, de quem é amigo até hoje, Stu fala com gosto. Diz que a persistência da banda e os primeiros anos de fracasso os tornaram um grupo forte para sobreviver sem as ferramentas necessárias que artistas bem-sucedidos têm. “Sempre digo que toco de graça e sou pago para viajar. Adoramos estar no palco, vendo as multidões, ouvindo-as, sentindo sua energia”, encerra.



Creedence Clearwater Revisited – Música. Hoje, a partir das 22h. No Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1.281, em São Paulo. Ingr: R$ 200 a R$ 480 (www.sympla.com.br).