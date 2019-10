Moro: Governo federal tem todo interesse em elucidar morte de Marielle

24/10/2019 | 16:17



O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse nesta quinta-feira, 24, que o governo federal e, mais especificamente, o seu ministério têm todo o interesse de elucidar o assassinado da vereadora e ativista Marielle Franco. Mas, de acordo com Moro, a investigação do crime não está na esfera de jurisdição do governo federal.

Moro, que participou do "Brazil Summit - Back in Business", evento da revista The Economist, em São Paulo, fez estas declarações ao ser surpreendido na sessão de perguntas e respostas pelo questionamento de um espectadora sobre se "não seriam mais definitivos os relatos do ministro" sobre medidas que levaram à queda da criminalidade se ele respondesse sobre "quem matou Marielle".

"As pessoas acham que o ministro da Justiça é um 'Super Cop' que resolve tudo. O ministro não é investigador e as investigações não estão na esfera do governo federal. É claro que o governo federal tem todo o interesse em elucidar esse crime importante, que envolveu uma pessoa importante", disse Moro.

O ministro lembrou que quando assumiu o Ministério da Justiça, as investigações já estavam acontecendo e que sua pasta teria sido chamada a interferir nas investigações que estariam passando por distorções.