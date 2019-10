Peça ‘Incandescente’ é opção em Ribeirão Pires

Vinícius Castelli



25/10/2019 | 07:17



O Sítio Cultural Alsácia, de Ribeirão Pires, tem promovido diversas ações no cenário artístico, entre Escola de Palhaças, Escola Atemporal de Artes e produção de vários espetáculos. Um deles, aliás, Incandescente, projeto da casa por meio do Teatro de Torneado, pode ser vista amanhã e domingo, no Teatro Municipal Euclides Menato, a partir das 18h e com entrada gratuita.

A peça conta as histórias de homens e mulheres, idosos e adoecidos, que têm como meta em comum recuperar um antigo clube de bocha. Desativado agora, foi o local onde viveram grandes momentos e pelo qual guardam muito carinho.

O problema, para eles, é que hoje, nesse mesmo local, funciona um hospital usado inclusive por esses antigos frequentadores do clube de bocha. Ao longo do espetáculo, atores e atrizes realizam jogo épico-dramático complexo. Mas o drama, para não ser pesado, tem boas pitadas de comédia. A sugestão é promover crítica acerca de questões relacionadas às políticas de Saúde no Brasil.



Incandescente – Peça. No Teatro Municipal Euclides Menato – Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, em Ribeirão Pires. Amanhã e domingo, a partir das 18h. Entrada gratuita.