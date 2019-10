Afastada do Fofocalizando, Mamma Bruschetta revela que descobriu um tumor no esôfago

24/10/2019 | 16:10



Como você viu, Mamma Bruschetta está afastada do Fofocalizando desde setembro para cuidar da saúde. Inicialmente, a apresentadora faria uma cirurgia bariátrica, mas recentemente descobriu um tumor em seu esôfago, o que mudou os seus planos. E a própria Mamma explicou tudo o que aconteceu ao entrar ao vivo no programa do SBT na tarde desta quinta-feira, dia 24.

- Eu fiz tudo isso daí [exames médicos] para fazer a minha bariátrica, para perder peso e ficar bonitona. E na endoscopia descobrimos um câncer no meu esôfago. Ele está bem pequeninho, com 20 milímetros. E hoje eu vou fazer um outro exame para que eu faça essa remoção, essa cirurgia, endoscopicamente mesmo. Não vou precisa fazer quimioterapia, radioterapia. É uma doença chata, mas nada que vá matar por enquanto. Estou muito viva, garantiu a artista.

Mamma ainda aproveitou para agradecer o apoio de todos.

- Queria agradecer ao apoio que todos estão me dando, toda a minha família e todos os meus amigos. Estou com um grupo de profissionais maravilhosos, de alto escalão.

Tomara que ela se recupere totalmente em breve, né?