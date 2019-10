Fim das tretas? Selena Gomez e Hailey Bieber se pronunciam após boatos de briga

24/10/2019 | 16:10



Selena Gomez retornou ao mundo da música ao lançar seu novo single na última quarta-feira, dia 23, Lose You To Love Me. Logo após a estreia do hit, começaram as polêmicas da cantora com a modelo Hailey Bieber, atualmente casada com Justin Bieber, ex-namorado de Selena.

Depois do lançamento, Hailey teria postado indireta para a cantora em seu Instagram Stories ao divulgar que estava ouvindo a música I'll Kill You, que diz:

É melhor você dizer para essas vadias ficarem espertas, eu não brinco com o que é meu, letra que acabou sendo relacionada como uma suposta referência a Justin.

Em seguida, foi a vez da cantora usar suas redes sociais para compartilhar um recadinho:

Vejo o inimigo tentando acabar comigo e isso não vai acontecer. Nem hoje e nem depois, escreveu.

A internet foi a loucura com essa possível briga e as duas rapidamente decidiram se pronunciar. Hailey, através de um comentário no Instagram, disse:

Por favor, parem com esse absurdo. Não tem nenhuma resposta. Isso é tudo uma grande mentira, escreveu.

Selena, por sua vez, decidiu fazer uma live para conversar com seus seguidores.

- Estou muito feliz com toda a recepção positiva que a música está recebendo. Entretanto, eu não apoio e mulheres colocando outras mulheres para baixo. E nunca vou apoiar, disse.

A cantora também aproveitou a ocasião para pedir um favor a todos que estavam ouvindo:

- Então por favor, seja gentil com todo mundo. Não importa qual é a situação. Se vocês são meus fãs, não sejam rudes com as pessoas. Não saia e vá falando coisas que você só sente no momento. Por favor, por mim, falou.

Além disso, resolveu revelar para os fãs um segredinho, ao contar sobre a sua nova música, que foi lançada nesta quinta-feira, dia 25.

- É o meu hino. Os meus fãs me deram tanto apoio e ficaram do meu lado o tempo durante as situações mais difíceis. Queria que isso fosse a representação de toda essa força que eu consegui. Foi o meu jeito de expressar, contou.