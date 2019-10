Atual e necessário

Miriam Gimenes



Fernanda Montenegro, em conversa com o escritor e jornalista Nelson Rodrigues, encomendou uma peça para encenar com o seu grupo, o Teatro dos Sete. Como seu pedido era uma ordem, dada proximidade dos dois, tão logo o ‘Anjo Pornográfico’ escreveu O Beijo no Asfalto, que foi encenada, pela primeira vez, em 1961. Dado o sucesso, o texto ganhou outras versões, inclusive cinematográfica e em quadrinhos. E agora, montagem inédita acaba de chegar no palco do Sesc Santo André – toda sexta, sábado e domingo, até 10 de novembro – com direção de Bruno Perillo.

A história, que se passa no Rio de Janeiro dos anos 1960, trata o poder do mundo midiático e todos seus ilimitados desdobramentos, sua relação com o homem, suas consequências, sua moral e um retrato ético da sociedade brasileira.

Em plena Praça da Bandeira, na metrópole carioca, um homem é atropelado por uma lotação no meio-fio. Em seus últimos momentos de vida, ele recebe ajuda do agoniado Arandir, que surpreende os transeuntes com um gesto: um beijo na boca em um homem atropelado prestes a morrer.

É a partir desse ato que Arandir passa de mera testemunha de um acidente a acusado de um crime. A reviravolta acontece graças A Amado Ribeiro, um repórter decadente interessado em vender manchetes. Ele presencia a cena e relata o acontecimento ao delegado Cunha, com quem firma uma parceria para manipular os fatos a partir de interesses obscuros e particulares. A história retrata, portanto, o que hoje chamamos de fake news.

“Eu queria justamente mostrar a atualidade do texto e como os temas que ele colocou se tornaram pertinentes novamente, como estamos regredindo em várias questões que tinham sido superadas, como um beijo entre dois homens, por exemplo”, explica Perillo. Segundo ele, é importante mostrar que, como recebemos hoje notícias de todos os lados, é importante saber checar a veracidade. “Somos inundados por uma série de notícias diariamente e as pessoas ficam reféns das informações que não sabem a quem acreditar. Isso é mais um fator que deixa o texto mais do que atual”, ressalta.

O Beijo no Asfalto – Teatro. No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. Até 10 de novembro, de sexta-feira, às 21h; sábado, às 20h e domingos, às 18h. Os ingressos custam de R$ 9 a R$ 30 e podem ser comprados no local ou pelo site www.sescsp.org.br.