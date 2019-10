Caio Castro surpreende e manda um beijo especial para Grazi Massafera em programa

24/10/2019 | 15:11



Caio Castro surpreendeu a todos ao participar das gravações do programa Altas Horas na última quarta-feira, dia 23. Na atração, que irá ao ar no próximo sábado, dia 26, Caio manda um recado para Grazi Massafera, com quem tem sido visto em clima de romance, e desperta uma reação quase que imediata da plateia.

- Eu queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente, queria mandar um beijo pra Grazi Massafera, diz o ator.

O público vai à loucura com a declaração e, segundo informações do site oficial do programa, o apresentador Serginho Groisman chega a conversar com Caio sobre a sua relação com Grazi. Vale lembrar que, recentemente, o artista deu uma entrevista dizendo que não está namorando.