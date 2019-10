Irmão de Anitta fala sobre a demora em entrar em contato com a família: - O medo de ser rejeitado ou maltratado me fez recuar

24/10/2019 | 14:11



Recentemente, Anitta descobriu recentemente ter um meio-irmão mais velho! Felipe Terra é fruto de uma relação amorosa do passado de Mauro Machado, o Painitto. Agora, em uma primeira entrevista à Fábia Oliveira do O Dia, o segundo sargento do Exército Brasileiro explicou que já sabia que era filho de Panitto há dois anos, desde que sua mãe, Cleide Terra, viu Anitta com o pai em um programa de televisão.

A demora para entrar em contato, segundo ele, era para não pensarem que ele é interesseiro:

- Fiquei com medo de me acharem oportunista ou interesseiro. O medo de ser rejeitado ou maltratado me fez recuar. Descobri que ele era meu pai assim como descrito em sua coluna, em 2017. Apesar de não procurá-los, comecei a segui-los no Instagram e acompanhá-los de longe desejando sempre o melhor pra eles.

Caso a história não fosse revelada, Felipe conta que nunca iria atrás de sua nova família:

- Se não fosse pela reportagem eu não iria procurá-lo, mas apesar disso, gostei muito de conhecê-lo. Todos me receberam muito bem, foram muito receptivos. A Anitta me procurou logo e passou a me tratar como irmão. O Renan [irmão mais novo de Anitta] me mandou uma mensagem assim que saiu o resultado me dando as boas vindas à família. Enfim, a Anitta, o Painitto e o Renan eu já conheço pelas redes sociais e pela mídia, mas não é neles que estou interessado. O que quero mesmo é conhecer o Mauro a Larissa e o Renan, meu irmão vascaíno.

Em relação à mudança, de um dia para o outro, ele declarou:

- Tudo mudou. Minha família aumentou. Ganhei um pai, uma irmã e um irmão, e vascaíno, o que é melhor. Mas o que torna isso diferente de todas as situações do tipo é que ela é uma celebridade e todos ficam curiosos, só isso. Não os procurei antes devido ao fato dela ser uma das principais personalidades do Brasil e conhecida internacionalmente. Isso assusta.

E será que a filha de Felipe, de cinco anos de idade, já conhecia Anitta?

- Sobre minha filha, ela não conhecia Anitta, pois como somos evangélicos, não costumamos ouvir outros gêneros musicais. Mas ela conhece o Clube da Anittinha e adora as músicas do desenho. Ela canta e dança assistindo. Enfim somos reservados, pessoas simples, evangélicos, mas livres de preconceitos de todos os tipos. Tenho certeza que o amor e a amizade que irá florescer nos fará superar as nossas diferenças, até porque na minha família somos muito diferentes e sempre vivemos muito bem como toda família normal. Uma nova vida pra todos nós se inicia hoje. Agora é recuperar o tempo perdido, concluiu.