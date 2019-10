Como funciona, durabilidade e vantagens: entenda os pneus run flat

Da Redação, com assessoria



24/10/2019 | 13:48

Quando um pneu run flat fura, o motorista não precisa parar imediatamente para substituí-lo pelo estepe. O item, que pesa de 2 a 4 kg a mais do que uma opção comum, permite que o carro rode até 80 quilômetros, a uma velocidade máxima de 80 km/h, mesmo com furos e rasgos. Tudo isso, sem danificar a integridade da roda.

Tudo sobre os pneus run flat

Segundo a Delinte Pneus, empresa especializada no assunto, a maior conservação do pneu em casos de perfuração acontece porque as paredes laterais do run flat possuem flancos, ombros e talões mais reforçados do que um pneu comum. Isso faz com que o peso do carro fique apoiado nessa estrutura reforçada, para poupar o contato direto da roda com a banda de rodagem.

Por enquanto, os pneus run flat são limitados a automóveis premium, como BMW, Mercedes-Benz, Audi e Porsche. Entretanto, como toda nova tecnologia, a expectativa é de que logo eles comecem a aparecer em modelos de categorias inferiores.

Atualmente, os run flat tendem a ser entre 20% e 40% mais caros que os pneus comuns. O valor mais alto é justificado pela qualidade, estabilidade e segurança em casos de emergência. Um obstáculo que faria um pneu normal estourar a 60 km/h , por exemplo, só afetaria um run flat a 100 km/h.

A durabilidade do produto é um pouco menor (varia entre 19% e 31% dos modelos convencionais) de acordo com a função do pneu, tipo de condução, terreno e condições do carro. Porém, a maioria dos automóveis de luxo possui um sistema de monitoramento da pressão dos pneus, que indica temperatura e nível de pressão de enchimento. Com isso, é possível analisar rapidamente se estão dentro dos parâmetros de uso ou se necessitam de revisão, o que evita o uso indevido prolongado e aumenta a vida útil do produto.

Vale destacar quem nem todos os automóveis podem utilizar esse tipo de pneu. Além do veículo estar equipado com um sensor de pressão, porque o motorista pode não perceber que o run flat está sem ar por conta de sua estrutura reforçada. Também é necessário ter suspensão e o aro das rodas adaptados a essa tecnologia.

Calibragem dos pneus

Calibrar os pneus do carro é essencial para manter o veículo em bom estado e até economizar combustível. A quantidade ideal de pressão varia conforme o modelo e a marca. Normalmente, o valor é indicado no manual do proprietário e em um adesivo entre a porta do motorista e o banco. O Garagem 360 consultou o manual oficial dos carros mais populares do Brasil e criou uma galeria com a quantidade de pressão ideal para os pneus de cada um deles:

Foto: Divulgação Chevrolet Onix: 35 psi Foto: Divulgação Hyundai HB20: 32 psi Foto: Divulgação Ford Ka: 30 psi para até três pessoas e 35 psi para carga total Foto: Divulgação Volkswagen up: 29 psi nos pneus dianteiros e 26 psi nos traseiros Foto: Divulgação Chevrolet Prisma: 35 psi Foto: Divulgação Fiat Argo: 32 psi Foto: Divulgação Toyota Corolla: 30 psi Foto: Divulgação Jeep Compass: 35 psi nos pneus dianteiros e 32 psi nos pneus traseiros Foto: Divulgação Fiat Mobi: 32 psi Foto: Divulgação Honda HR-V: 32 psi nos pneus dianteiros e 30 psi nos pneus traseiros Foto: Divulgação Nissan Kicks: 32 psi nos pneus dianteiros e 29 psi nos pneus traseiros Foto: Divulgação Toyota Etios: 32 psi nos pneus dianteiros e 29 psi nos pneus traseiros Foto: Divulgação Hyundai Creta: 33 psi para até três pessoas e 36 psi para carga total Foto: Leo Alves Honda Fit: 32 psi nos pneus dianteiros e 30 psi nos pneus traseiros Foto: Divulgação Ford Ecosport: 30 psi para até três pessoas e 35 psi para carga total Foto: Divulgação Jeep Renegade: 35 psi nos pneus dianteiros e 32 psi nos pneus traseiros Foto; Divulgação Toyota Etios Sedan: 32 psi Foto: Divulgação Chevrolet Tracker: 35 psi Foto: Divulgação Chevrolet Spin: 35 psi Foto: Divulgação Chevrolet Cruze Sedan: 32 psi para até três pessoas e 35 psi para carga total Foto: Divulgação Honda WR-V: 32 psi nos pneus dianteiros e 30 psi nos pneus traseiros Foto: Divulgação Nissan Versa: 32 psi nos pneus dianteiros e 44 psi nos pneus traseiros