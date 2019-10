Cruzeiro no Alasca permite avistar baleias e geleiras espetaculares

Paulo Basso Jr.



24/10/2019 | 13:48

Quem sonha em fazer um cruzeiro no Alasca não precisa, necessariamente, encarar uma viagem longa. Em Seward, a pouco mais de duas horas de carro de Anchorage, principal cidade do estado americano, é possível fazer roteiros de barco de um dia pelo Kenai Fjords National Park, região repleta de fiordes e geleiras, onde dá para avistar diversos animais na vida selvagem.

Divulgação Barco para diante de geleira, para delírio dos passageiros

Cruzeiro no Alasca

Com apenas 800 habitantes – número que chega a quintuplicar no verão (de julho a setembro), com a chegada de forasteiros –, Seward conta com diversas operadoras que organizam um cruzeiro no Alasca. Optei pelo da Major Marine Tours, cujo check in é realizado no Harbor 360 Hotel.

Paulo Basso Jr. Cruzeiro no Alasca

Por US$ 189, embarquei no cruzeiro de um dia pelo Spirit of Adventure, barco confortável que navega pelos fiordes do parque nacional de Kenai. Sentei em uma mesa do deque inferior, que estava previamente reservada, e acompanhei a apresentação inicial. Alguns binóculos foram distribuídos para os interessados.

Assim que o barco partiu, segui com muitos outros passageiros para as diversas áreas abertas da embarcação. Estava frio, mas a expectativa de ver animais de perto falava mais alto.

Baleias, golfinhos e muito mais

Paulo Basso Jr. Kenai Fjords National Park

Munido de um microfone, um guia orienta onde se deve olhar para avistar os bichos. De cara, alguns golfinhos passaram saltitando ao lado do barco. Depois, foi a vez de uma família de lontras, que pareciam boiar e pousar para as fotos.

Paulo Basso Jr. Leões-marinhos no Kenai

Entre uma entrada e outra na cabine principal para se esquentar, o dia passou rápido e deu para ver leões-marinhos, focas, lontras, águias e o que eles chamam de pinguins do Alasca, mas na verdade são pássaros conhecidos como papagaio-do-mar.

O que todo mundo queria, porém, era avistar baleias jubartes ou orcas. Já no fim da tarde deu para ver ambas de relance, soprando água para o alto, mas foi bem rápido.

Divulgação Focas no Kenai

De frente com a geleira

O momento que mais curti durante o cruzeiro, no entanto, foi a aproximação da geleira Aialik. De longe já dá para ver o quanto ela grande, mas é quando o barco para bem em frente que se tem ideia de sua dimensão. O Spirit of Adventure ficou ali uns 30 minutos, tempo suficiente para observar diversos blocos de gelo se desprenderam da estrutura principal, fazendo um barulhão e despencando na alta.

Paulo Basso Jr. Geleira Aialik

Tudo isso rolou logo depois do almoço, que é cobrado à parte (US$ 24, mas você também pode levar sua própria comida) e é oferecido em um bufê com arroz, massa, carne e um delicioso salmão fresco.

Paulo Basso Jr. Margarita com gelo do glaciar

Como ocorre em todo bom cruzeiro no Alasca, alguns blocos de gelo foram içados a bordo e servidos em drinques para os passageiros dispostos a comprá-los. Foi assim que, por US$ 8, me vi com uma margarita na mão brindando o fato de ter vivido uma experiência, sem dúvida alguma, fascinante.

Serviço

Cruzeiro pelo Kenai Fjords National Park

Quem leva: Major Marine Tours

Quanto custa: US$ 189

Ponto de partida: Harbor 360 Hotel, em Seward

Duração: cerca de 8 horas

Gastronomia Onde comer em Seward Ao desembarcar em Seward, vale a pena dar uma passada no The Cookery, o melhor restaurante da cidade. Ali dá para curtir o happy hour tomando cervejas artesanais ou provar alguns dos pratos servidos na casa, como o suculento peixe halibut. Na hora da sobremesa, uma boa dica é o Dutch Baby, mistura de suflê e panqueca servida com sorvete de baunilha e calda quente de frutas vermelhas.

