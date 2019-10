Seguro do iPhone 11: planos partem de R$ 70 mensais

Da Redação, com assessoria



24/10/2019 | 13:48

A BemMaisSeguro, plataforma on-line especializada em seguros para smartphones e aparelhos eletrônicos, divulgou suas cotações para os novos iPhones 11.

O seguro completo oferece proteção contra roubo e furto qualificado mediante arrombamento, queda de líquido e quebra acidental, e está disponível para os três modelos do aparelho (iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max), com valores parcelados em até 11 vezes no cartão de crédito.

Cotação

iPhone 11

Seguro a partir de R$70,70 por mês (parcelado em 11x)

iPhone 11 Pro

Seguro a partir de R$127,27 por mês (parcelado em 11x)

iPhone 11 Pro Max

Seguro a partir de R$145,45 por mês (parcelado em 11x)



Os smartphones da marca Apple, fabricante global de aparelhos eletrônicos, chegaram oficialmente ao Brasil em 18 de outubro. Os dispositivos contam com um layout inovador na parte traseira, diversas opções de cores, câmeras triplas nos modelos mais sofisticados, gravação em 4K, melhor resolução para fotos no escuro, bateria duradoura e processador mais potente.

Os novos modelos custam entre R$ 4.999,00 e R$ 9.599,00 e podem ser encontrados em lojas de todo o país.

