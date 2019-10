8 em cada 10 pessoas aprovam os aplicativos de transporte

Da Redação, com assessoria



24/10/2019 | 13:48

Em busca de economia e mais comodidade, pessoas nas grandes cidades brasileiras estão trocando ônibus, metrô e até o próprio carro por aplicativos de transporte, como Uber, 99, Cabify, Waze Carpool e Bla Bla Car. É o que mostra um estudo da empresa de análise Toluna.

Entre as informações apuradas, a Toluna verificou que, em geral, as pessoas se sentem satisfeitas com o serviço oferecido pelas opções de transporte via aplicativos: 39% os consideram ótimos, 27% gostam muito, mas não utilizam com frequência, e 19% gostam, mas ainda não usaram o serviço. Apenas 14% das pessoas sentem desconfiança ou não gostam de usá-los.

As razões para não apostar no meio de transporte são: falta de segurança (65%), preço alto (50%), problemas no aplicativo (26%) e desconforto ao compartilhar veículos com estranhos (20%). Já quando o assunto é popularidade, o Uber está na liderança, sendo conhecido por 94% dos entrevistados. Fecham o pódio 99 (89%) e Cabify (64%).

A pesquisa da Toluna foi realizada entre os dias 14 e 24 de outubro de 2019. 760 brasileiros participaram do questionário.

