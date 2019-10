IML, recuo inexplicável

Do Diário do Grande ABC



A notícia seria lamentável em qualquer ocasião, dada a importância do equipamento para a segurança pública da região, mas a informação do fechamento do posto do IML (Instituto Médico-Legal) em Mauá, que atendia prioritariamente vítimas de violência doméstica, ganha contornos ainda mais sombrios no momento em que o Grande ABC busca maior proteção às mulheres. O encerramento do serviço mauaense deixa desassistidos, além da população municipal, também os moradores de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que acorriam ao endereço em caso de necessidade. A partir de agora, terão de se deslocar para Santo André.

Como tudo o que tem envolvido a Prefeitura de Mauá nos últimos tempos, a informação oficial sobre o assunto deixa a desejar. Apenas transfere a responsabilidade para a administração anterior, chefiada pela emedebista Alaíde Damo. O governo atual reconhece a importância dos serviços – “essenciais para as famílias e mulheres”, segundo comunicado emitido à imprensa –, mas não informa por que o posto do IML está com as portas cerradas desde 10 de janeiro.

Informações colhidas com a policial Helena Lima, titular da DDM (Delegacia da Mulher) de Mauá, dão conta de que o serviço foi interrompido porque a única médica legista que atuava no endereço pediu licença por motivos de saúde e, sem voltar à lida, não havia quem tocasse o serviço. Se for realmente isso, o que demonstraria grave falha de gestão, a situação é ainda mais grave, a demandar urgente intervenção da cúpula do governo estadual, a quem cabe zelar pelo bom funcionamento dos IMLs paulistas.

Em recente visita ao Grande ABC, o governador João Doria (PSDB) prometeu instalar em São Bernardo, “muito em breve”, a primeira Delegacia da Mulher 24 horas da região. Foi sua resposta à imperiosa necessidade de maior proteção às mulheres. Que o chefe do Executivo estadual também se interesse pela triste situação de Mauá e determine a imediata retomada do serviço no posto do IML daquela cidade. Não dá mais para esperar.