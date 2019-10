Graciele Lacerda revela que nunca imaginou ser famosa e namorar Zezé Di Camargo: - Era uma coisa que eu tinha pavor

24/10/2019 | 11:11



Graciele Lacerda abriu o jogo sobre como foi o começo do namoro com Zezé Di Camargo e se adaptar ao mundo dos famosos. A musa fitness fez uma sessão de perguntas e respostas no Instagram e contou para os seguidores que não esperava se tornar celebridade e muito menos ter um relacionamento com o sertanejo. Na verdade, isso era algo que a assustava:

- Nunca imaginei isso na minha vida, na verdade eu fugia disso. Era uma coisa que eu tinha pavor. É aquela coisa de pagar a língua. Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, eu acredito que nada é por acaso. Eu acredito muito que cada um tem o seu destino e a sua missão.

Para a morena, o destino fez com que ela chegasse onde chegou e Graci ainda completa dizendo que quer usar sua visibilidade para fazer o bem. Porém, a fama também traz alguns pontos negativos, como por exemplo, ter que lidar com o meio artístico, que a namorada do cantor define como uma briga de egos. Ela prefere ficar de fora do mundo dos famosos e possui poucos amigos que são celebridades. Ela ainda completa que foi aprendendo com o tempo a lidar com as pessoas falsas do mundo dos famosos, mas um de seus defeitos é ser muito inocente, algo que até Zezé identifica e fala para ela mudar:

- Uma coisa que o Mô fala muito é que eu sou muito inocente. Eu acredito muito nas pessoas, estou sempre quebrando a cara. Sou muito inocente com as pessoas, conta Graciele.

Além do namoro com Zezé, a beldade disse que um dos assuntos mais perguntados foi sobre a gravidez. Ela está em processo de inseminação artificial para ter filhos com o sertanejo e disse que pretende engravidar em breve, mas prefere não falar muito sobre esse assunto para não atrair coisas chatas, mas assim que acontecer seus fãs ficarão sabendo de tudo.