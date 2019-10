Anitta se emociona ao falar com meio-irmão pela primeira vez e Painitto entrega que cantora está comprometida

24/10/2019 | 11:10



Anitta descobriu recentemente que tem mais um irmão, fruto de uma relação anterior de seu pai, Mauro Machado. A revelação aconteceu depois que Felipe, de 31 anos de idade, realizou um teste de DNA. Em suas redes sociais, a cantora declarou estar muito feliz em saber que a família aumento e, para a surpresa de todo mundo, dividiu com os internautas na última quarta-feria, dia 23, sua emoção ao falar com o irmão pela primeira vez.

Segundo a cantora, o momento aconteceu há uma semana, antes do exame de DNA confirmar a paternidade de Painitto. No registro, ela aparece chorando muito durante viagem aos Estados Unidos e explicando, em inglês, às amigas o porque de tanta emoção.

- Estou super feliz, desde que saiu a notícia, e eu fui atrás, porque a Fábia [Oliveira] me passou o contato. Fiquei super feliz com a possibilidade porque eu amo família, declarou Anitta.

Em entrevista com a jornalista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, Felipe declarou revelou que descobriu que era irmão de Anitta há dois anos, quando sua mãe, Cleide Terra, viu Painitto na TV ao lado da cantora e contou a ele sobre a paternidade. No entanto, tinha receio de contatar a família do pai.

- Fiquei com medo de me acharem oportunista ou interesseiro. O medo de ser rejeitado ou mal tratado me fez recuar. Descobri que ele era meu pai em 2017. Apesar de não procurá-los, comecei a segui-los no Instagram e acompanhá-los de longe desejando sempre o melhor pra eles, explicou.

De quebra, ele ainda declarou que não esperava ser tão bem recebido pelo pai e irmãos:

- Todos me receberam muito bem, foram muito receptivos. A Anitta me procurou logo e passou a me tratar como irmão. O Renan me mandou uma mensagem assim que saiu o resultado me dando as boas vindas à família.

Além de Anitta e agora Felipe, Mauro Machado também é pai de Renan, fruto de seu casamento com a mãe da cantora. Nas redes sociais, o que não falta são postagens dele declarando alegria em saber que tem três filhos e, de quebra, uma neta, já que Felipe tem uma menina de oito anos de idade.

- É muito engraçado tudo isso. Em 20 dias você passa a ser avô. Estou doido para encontrar a minha neta. Mas eu pedi para o meu filho conversar com ela primeiro, explicar que o avô é mais criança que ela.

De quebra, ele até brincou que deveriam fazer um reality da família dele ao estilo das irmãs Kardashians.

- Eu comecei a pertencer as redes sociais da Anitta, de vocês, de todos. Eu estou achando que é um Painitto Kardashian. Eu vou ter que falar com a minha filha que a nossa vida virou uma novela. Agora tem a vida do Painitto. Já teve com Luiza Ambiel, já teve a mãe da Lexa, agora o foco é o meu filho mais velho. Eu vou falar para ela fazer um reality show da nossa família, completou.

Vira e mexe Painitto dá declarações polêmicas em suas redes sociais, como, por exemplo, quando falou sobre a vida sexual da filha no Instagram. Dessa vez, ele entregou que Anitta está, mais uma vez, comprometida, porém, não deu pistas a respeito de quem se trata o novo amor dela.

Após ser questionado por uma internauta, ele Painitto declarou sobre o status de relacionamento dos três filhos:

Felizmente os dois casados e uma comprometida.

Vale lembrar que, apenas neste ano, a vida amorosa da cantora tomou conta das notícias. No início de setembro, ela terminou seu namoro de aproximadamente três meses com o surfista Pedro Scooby e, desde então, vem dando o que falar ao aparecer beijando o cantor Vitão, de 20 anos de idade.