Lucro líquido da Basf cai 24% e atinge US$ 1,01 bi no 3º trimestre

24/10/2019 | 11:02



A companhia alemã de produtos químicos Basf informou nesta quinta-feira, 24, que obteve lucro líquido de 911 milhões de euros (cerca de US$ 1,01 bilhão) no terceiro trimestre de 2019. O resultado representa queda de 24% na comparação com igual período do ano passado, quando foi reportado lucro líquido de 1,2 bilhão de euros.

A Basf atribuiu o desempenho negativo no trimestre aos preços mais baixos em seus negócios de materiais e produtos químicos.

O lucro antes de juros e imposto de renda (Ebit), excluindo itens especiais, também recuou 24%, de 1,47 bilhão de euros para 1,12 bilhão de euros. Já as vendas caíram 2% no período, para 15,23 bilhões de euros, ante 15,61 bilhões de euros em igual período do ano anterior.

Apesar do recuo no desempenho, o resultado veio acima do estimado por analistas consultados pela FactSet, que previam lucro líquido de 607 milhões de euros no período, Ebit, excluindo itens especiais, de 1,05 bilhão de euros e receita de 15,17 bilhões de euros.

Na Divisão de Soluções Agrícolas, as vendas da Basf no terceiro trimestre de 2019 aumentaram 26%, de 1,243 bilhão de euros para 1,561 bilhão de euros. Em volume, as vendas da divisão cresceram 21%. A companhia também registrou melhor desempenho no Ebit excluindo itens especiais do segmento, revertendo Ebit negativo de 5 milhões de euros para Ebit positivo de 73 milhões de euros.

A companhia reafirmou a perspectiva de guidance para o acumulado do ano, com previsão de declínio nas vendas e queda de até 30% no Ebit (lucro antes de juros e impostos), excluindo itens especiais.

A Basf afirmou ainda, no comunicado divulgado para a imprensa, que está passando por uma revisão organizacional a fim de aumentar a lucratividade e que com isso 1,8 mil postos de trabalho já foram cortados globalmente.