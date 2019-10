Selena Gomez lança mais uma música e Hailey Bieber comenta suposta indireta

24/10/2019 | 10:10



Selena Gomez voltou com tudo ao lançar sua nova música Lose You To love Me na manhã da última quarta-feira, dia 23. Apenas um dia após seu retorno, muitas coisas já aconteceram na vida da cantora: indiretas, respostas, especulações e até mais uma nova música! Isso mesmo, Selena surpreendeu seus fãs ao aparecer novamente em sua conta do Instagram na madrugada dessa quinta-feira, dia 21, com um novo hit pra grudar na cabeça, chamado Look At Her Now.

Acompanhado de um clipe pra lá de agitado, Look At Her Now, ao contrário de Lose You To Love Me, é colorido, dançante e divertido! Em post nas redes Selena escreveu:

E aqui está o meu presente especial para todo o meus fãs! Eu criei isso com a Apple especialmente para você. Vocês já passaram por tudo isso comigo e agradeço por me fazerem ser o melhor. Look At Her Now já saiu.

E parece que a nova música também não escapou das indiretas:

Foi seu primeiro amor de verdade. Dele também, até ele ter outra. Oh, Deus, quando ela descobriu, o nível de confiança caiu muito. Claro que ela estava triste, mas agora ela está feliz por ter se esquivado de uma bala. Demorou alguns anos para absorver as lágrimas, mas olhe para ela agora, observe-a ir, canta ela em um trecho.

Indiretas

Muito foi discutido nas redes sociais após Hailey Bieber postar uma possível indireta em seu Stories do Instagram algumas horas depois da Selena lançar sua primeira música da semana. A modelo compartilhou o print de uma música chamada I Will Kill You, eu vou te matar, em português. Mas ao contrário do que muito acreditaram, segundo a US Magazine, Hailey já respondeu a um comentário na sua página dizendo que não é nada disso:

Por favor, parem com essa bobagem ... não há indireta. Isso é completamente besteira, escreveu.

Ainda de acordo com o site, fontes já afirmaram que Lose You To Love Me é realmente pensada no ex-namorado, Justin Bieber:

- Embora a música Lose You to Love Me tenha sido co-escrita e uma colaboração, Selena estava muito envolvida em escrevê-la e criá-la, e a música é obviamente sobre Justin, disse a fonte.

Contudo, a pessoa ressaltou que seria injusto dizer que toda a música é apenas para Justin, uma vez que ela também fala sobre amor próprio e superação:

- O namoro com The Weeknd não inspirou a música, o relacionamento deles foi muito mais curto e não profundo o suficiente para inspirá-la. A música foi inspirada pela separação de Selena e Justin, mas seria incorreto dizer que é totalmente sobre Justin. Trata-se de finalmente poder amar a si mesmo e mudar de um relacionamento tóxico.