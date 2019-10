Por a partir de R$ 245 mil, Jaguar XE 2020 chega ao Brasil

Da Redação



24/10/2019 | 10:18

A Jaguar lança no Brasil a linha 2020 de seu sedã mais esportivo, o XE, com atualizações significativas de design, tecnologia e acabamento. O modelo, em sua versãoúnica R-Dynamic S, já está disponível em todas as 38 concessionárias da marca e tem preço a partir de R$ 245.900.

As primeiras unidades a serem vendidas no Brasil tem pintura metálica, teto solar elétrico panorâmico, carregador de celular por indução, painel de instrumentos interativo e digital de TFT, sistema de entretenimento Touch Pro Duo, rodas aro 18 e sistema de abertura de portas keyless. Com essa configuração, o modelo é vendido por R$ 267.750.

A seguir, veja, em tópicos, o que o modelo tem de melhor.

Resumão do XE

– Design exterior aprimorado, com para-choques dianteiro e traseiro redesenhados

– Nova grade frontal com design mais esportivo e faróis com assinatura de LED

– Interior totalmente renovado, com revestimento de painel, portas e bancos de couro premium e atenção aos mínimos detalhes

– Novo sistema Jaguar InControl Touch Pro Duo com painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas – igual ao do Jaguar I-PACE – personalizável e intuitivo, compatível com Android Auto e Apple CarPlay

– Motor Ingenium 2.0 turbo de alto desempenho, 4 cilindros a gasolina com 250 cv de potência;

– Projetado para performance e dirigibilidade esportiva, o Novo XE é equipado com sistema de suspensão dianteira com braços triangulares sobrepostos e traseira independente Integral Link, totalmente de alumínio;

– O novo XE aterrissa no mercado nacional em versão única e com melhorias a bordo, que incluem rodas exclusivas de 18 polegadas, assistente de manutenção de faixa, carregador de celular por indução, teto solar panorâmico, monitor de fadiga do motorista, painel de instrumentos digital de 12” entre outros

Design exterior

– A parte dianteira foi redesenhada com novos para-choques e grade dianteira mais larga, proporcionando uma aparência ainda mais esportiva

– Faróis de LED Premium com a assinatura DRL, com “J” Blade diferenciado e o símbolo do Jaguar gravado a laser

– O novo design beneficia e ressalta as novas lanternas traseiras de LED

Design interior

– O novo sistema de infoentretenimento InControl Touch Pro Duo com duplo display interativo; uma tela de 10 polegadas e outra de 5,5 polegadas que juntas fornecem uma interface personalizável, intuitiva e responsiva

– O novo Jaguar XE inclui uma nova alavanca do câmbio Sport Shift combinada com o seletor de modos Jaguar Drive Control inspirado no F-TYPE, substituindo assim o seletor de velocidades rotativo

– Os novos bancos elétricos de couro aumentam o conforto e a ergonomia do motorista e do passageiro

Performance

– O Jaguar XE 2020 é equipado com motor Ingenium de 2,0 litros, quatro cilindros, 250 cv de potência e tração traseira

– O propulsor leva o modelo da imobilidade aos 100 km/h em apenas 6,5 segundos, e à velocidade máxima de 250 km/h

– O seletor de marchas Sport Shift substitui o controlador rotativo e proporciona uma experiência de condução mais dinâmica

Tecnologia

– InControl Touch Pro Duo sistema de infoentretenimento e display interativo de 12,3 polegadas agora disponível, proporcionando uma interface homem-máquina personalizável, intuitiva e responsiva

– Primeiro modelo Jaguar disponível com carregador de dispositivo sem fios

– As mais recentes tecnologias de assistência ao condutor disponíveis, incluindo Head-up Display, Monitorização da Condição do Condutor, Assistência ao Estacionamento e Assistente de ponto cego

– Integração aprimorada de smartphones com Apple CarPlay e Android Auto padrão em todos os modelos

Galeria