Passaporte Decolar: programa de benefícios chega ao mercado

24/10/2019 | 10:18

A Decolar, empresa de viagens online do Brasil e da América Latina, anunciou o lançamento de seu programa de benefícios, o Passaporte Decolar. Com objetivo de recompensar os clientes, o programa tem como proposta trazer mais liberdade e complementar a forma como os brasileiros utilizam pontos para o turismo.

“Com o Passaporte Decolar, os viajantes conseguem acumular pontos em compras de passagens, hospedagens, passeios, ingressos, aluguel de carro, entre outros, além de resgatar produtos de turismo que oferecemos para destinos ao redor de todo o mundo”, destaca Alexandre Moshe, diretor-geral da Decolar.

Passaporte Decolar

Um dos principais diferenciais do programa é que, além dos pontos acumulados no Passaporte Decolar, o consumidor continuará acumulando milhas nos programas das companhias aéreas que já participa.

O viajante também poderá combinar pontos com qualquer outro meio de pagamento que a empresa já oferece, como parcelamento por um ou dois cartões ou por boleto.

“Isso faz com que ele tenha maior liberdade de utilizar seus pontos sempre que desejar, sem precisar esperar atingir a quantidade necessária para adquirir um determinado produto ou ainda utilizar os pontos como desconto, pagando o restante da forma como preferir”, conta Moshe.

Outro benefício é no acúmulo de pontos, uma vez que serão creditados na conta do participante de acordo com o valor de compra, independentemente de quem estará voando ou se hospedando. Com isso, se uma pessoa comprar um pacote para toda família, ela acumulará todos os pontos em sua conta Passaporte.

Categorias

Após efetuar a inscrição gratuitamente, o cliente participará do programa na categoria base, que é a viajante. Inicialmente serão três categorias: viajante, para clientes que realizarem compras na Decolar de até R$ 6.000 por ano, explorador, para aqueles que efetuarem compras acima de R$ 6.000 por ano, e global, para compras acima de R$ 20.000 por ano.

Na categoria Global, os participantes poderão contar com atendimento prioritário com consultores que ajudarão, inclusive, no planejamento da viagem.

Funcionamento

Dentro do Passaporte, os pontos não expiram. Para isso, o cliente precisa fazer alguma movimentação na sua conta do programa, acumulando ou resgatando pontos, em um período de 18 meses.

Quando o consumidor realizar uma compra, os pontos aparecerão como “pendentes” e serão desbloqueados para uso depois que a viagem for realizada.

A paridade do ponto será calculada em dólar e poderá variar de 1 a 2,8 pontos por dólar gasto, de acordo com alguns requisitos como tipo de produto – aéreos, não aéreos, etc – e de acordo com a categoria no programa: viajante, explorador ou global. Vale lembrar que quanto maior a categoria, maiores os benefícios.

Parcerias

Em uma segunda etapa do programa, prevista entre o fim de 2019 e início de 2020, a Decolar lançará seu cartão co-branded em parceria com o Santander e a Visa. Por meio das compras realizadas com esse cartão, também será possível acumular pontos.

Como utilizar

Todos os clientes, acima de 16 anos, podem participar do programa. Basta fazer uma inscrição gratuita diretamente no site decolar.com/passaporte e começar a acumular pontos e resgatar benefícios. O Passaporte Decolar aparecerá ativamente para 50% dos clientes e até o fim de 2019 estará disponível para 100%.

