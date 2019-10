Novo kit do PS4 é lançado no Brasil por R$ 2.400

Leo Alves



24/10/2019 | 10:18

A Sony lançou um novo kit do PS4 para os gamers do mercado brasileiro. Disponível por R$ 2.399, o novo bundle inclui a versão de 1 TB do console, um controle Dualshock 4, e mais três jogos: GTA 5, Days Gone e Horizon Zero Dawn: Complete Edition. Além desses games, o pack inclui dois vouchers: um de três meses da PlayStation Plus, que permite jogar online e receber dois jogos gratuitos por mês, e outro para ser utilizado no jogo Fortnite, que aciona o traje épico Neo Versa, a mochila Neo Phrenzy e 500 V-Bucks, a moeda do game.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Novo kit do PS4: jogos

Abaixo, confira uma breve sinopse dos três títulos que estão no bundle.

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Jogo de mundo aberto da Rockstar Games aclamado pela crítica, GTA V é um dos jogos mais vendidos do PS4. A história do jogo reúne três protagonistas: um jovem marginalizado, um ladrão de bancos aposentado e um psicopata. Eles acabam envolvidos com alguns dos elementos mais assustadores do submundo criminoso, do governo dos Estado Unidos e da indústria do entretenimento. Sendo assim, devem cumprir tarefas perigosas para sobreviver em uma cidade sem piedade onde não se pode confiar em ninguém, muito menos um no outro.

Days Gone

Days Gone é uma aventura de ação de mundo aberto que se passa dois anos após uma pandemia global devastadora. Deacon St. John, um motoqueiro e caçador de recompensas que anda pela estrada, é o protagonista. Ele luta para sobreviver enquanto busca por um motivo para viver.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Explore um mundo rico e vibrante com a beleza da natureza, mas habitado por gigantescas máquinas avançadas. Como uma jovem caçadora de máquinas chamada Aloy, o jogador deve desvendar mistérios e descobrir seu próprio destino.

Melhores jogos da história

Na galeria, confira os melhores games de todos os tempos, de acordo com o site Metacritc.