Bianca Bellucci



24/10/2019 | 10:18

Recentemente, a Netflix divulgou as atrações que chegam ao seu catálogo em novembro de 2019. Entre os destaques dos filmes estão Velozes e Furiosos 8 e as produções originais O Irlandês e Deixe a Neve Cair. Em relação às séries, uma nova temporada de The Crown será adicionada, bem como uma edição especial de Natal de Mandou Bem. Na galeria, confira a lista completa do que você poderá acompanhar em breve no serviço de streaming.















































































































