Seminário capacita empresários do Grande ABC para exportação

24/10/2019



Santo André sediou ontem o 6º Seminário SP Export – Poupatempo do Exportador, voltado a empresários da região que buscam aperfeiçoamento por meio da exportação de seus produtos e serviços. O intuito é a criação de negócios, oportunidades de trabalho e ganho de competitividade.

O Teatro Municipal Flavio Florence foi o palco para que os participantes recebessem instruções de empresas que já fazem este tipo de trabalho, como também orientações em outros campos. O evento foi realizado em parceria com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a Invest-SP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade), a TecMobile e a Wilson Sons.

“Não temos a menor dúvida de que estamos no caminho certo falando da economia de Santo André. Prova disso são os resultados positivos que aparecem desde o início da gestão para produzir emprego e renda. Queremos seguir somando com a região para o crescimento de todas as cidades. Este seminário traz essa importante capacitação para que os empresários consigam dar um passo a mais e também negociem exportações”, comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O atendimento aos empreendedores seguiu durante o dia, tratando de temas relacionados ao comércio exterior, como capacitação de empresas para operar no mercado internacional, aspectos de negociação, trâmites administrativos do processo de exportação, entre outros. O seminário faz parte da Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem diversos eventos até 29 de outubro. Para consultar a programação e realizar inscrição basta acessar o site bit.ly/semanadeinovacao19/.