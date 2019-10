Saul Klein põe fim a negociação e desiste de acordo com Ramalhão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/10/2019 | 23:38



Ponto final na negociação entre Saul Klein e Santo André. O empresário, filho de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, informou ontem ao clube que não tem mais interesse em estabelecer parceria, que tinha como objetivo o controle do futebol profissional. A informação foi confirmada pelo presidente do Ramalhão, Sidney Riquetto, e também pelo líder do conselho deliberativo, Celso Luiz de Almeida.



Segundo os dirigentes, nenhuma justificativa foi passada pelos advogados que representam Saul Klein. “Partiu dele a desistência oficial. Apenas nos comunicou que não tem mais interesse no negócio”, explicou Sidney Riquetto. “Não podemos dizer nem que ele saiu, porque, na verdade, ele nem entrou. Agora vamos tocar o futebol como sempre fizemos”, projetou o presidente.



Conforme antecipou o Diário domingo, a proposta de Saul Klein girava em torno de R$ 7 milhões para assumir o controle do futebol profissional do Santo André imediatamente e montar o grupo que vai disputar o Campeonato Paulista de 2020. A diretoria do Ramalhão não confirma esse valor e o empresário não foi localizado, mas a informação partiu de pessoa do alto escalão administrativo do clube.



A proposta teria dividido opiniões dentro do Santo André, principalmente porque Saul Klein sempre foi muito ligado ao rival São Caetano. Foi ele quem financiou os grandes elencos do Azulão, que encantaram o Brasil no fim da década de 1990 e início dos anos 2000, quando alcançou o vice do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. O receio era o de que em algum momento ele pudesse retomar as conversas rompidas com a diretoria do Azulão e comprometesse a participação das duas equipes na elite estadual, por exemplo, já que o mesmo gestor não pode controlar duas equipes na mesma divisão.



Sem Saul Klein, o Santo André retoma a rotina de um clube que segue em dificuldades financeiras e terá de se virar com os cerca de R$ 4 milhões que vai receber por participar da elite do Campeonato Paulista e da primeira fase da Copa do Brasil – o valor vai subindo substancialmente no caso de progresso no torneio Nacional.



A ideia é que a diretoria andreense defina o treinador até o início de novembro e junto dele apresente os primeiros jogadores do elenco que vai disputar o Campeonato Paulista. Paulo Roberto, que já trabalhou no clube e viu os últimos jogos da equipe, é o principal candidato, mas Itamar Schülle e Marcelo Veiga não estão completamente descartados.