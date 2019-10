Câmara de São Bernardo muda comissões após morte de Ramon

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



24/10/2019 | 07:04



A Câmara de São Bernardo elegeu ontem, após a morte do vereador Ramon Ramos há 17 dias, novos integrantes para algumas comissões da casa. O vereador bispo João Batista (Republicanos) foi eleito como suplente na comissão de Constituição, Justiça e Redação, como presidente na comissão de Finanças e vice-presidente no bloco de Defesa da Criança e Adolescente.

Na comissão de Constituição, Justiça e Redação, Batista terá companhia de Pery Cartola (PSDB) como presidente, de Jorge Araújo (PHS) como vice-presidente e de Martins Martins (PHS) como suplente. Já no bloco de Defesa da Criança e do Adolescente, o republicano se unirá com Pastor Zezinho Soares (PSDB) como presidente e Ivan Silva (SD), secretário.

Zezinho foi eleito como secretário na comissão do Idoso, do Aposentado, do Pensionista e das Pessoas com deficiência. O vereador também assumiu a vaga de secretário da comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. No bloco de Idoso, do Aposentado, do Pensionista, Pastor Zezinho atuará ao lado de João Batista (presidente), de Ary de Oliveira (PSDB, vice-presidente), e Martins Martins, (secretário). Na comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, o tucano terá companhia de Ary de Oliveira (presidente), Ivan Silva (vice-presidente) e Martins Martins (secretário).

João Batista e Pastor Zezinho receberam 16 votos dos colegas para ocupar as vagas. A mudança teve de ser feita porque, com a morte de Ramon, no dia 6, em acidente de carro, no bairro Rudge Ramos, houve necessidade de nova eleição para mesa diretora. Com isso, alguns vereadores que integram o corpo diretivo da casa ficam impedidos de participar de algumas comissões, por força regimental.

A mesa diretora é composta por Juarez Tudo Azul (PSDB) na presidência, Martins Martins como vice-presidente, Fran Silva (SD) na primeira secretaria e Toninho Tavares na segunda secretaria.