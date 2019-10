Ailton recorre a Márcio França para afiançar projeto ao Paço

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



24/10/2019 | 07:02



Prefeiturável em 2016 pelo Solidariedade, o ex-vereador Ailton Lima (PSB), de Santo André, precisou recorrer ao presidente paulista do partido e ex-governador de São Paulo, Márcio França, para afiançar projeto majoritário ao pleito municipal de 2020, na sucessão de Paulo Serra (PSDB). Visando dissolver ruídos sobre o projeto na cidade, o ex-parlamentar, que retornou às fileiras da legenda há quase dois meses, realizou almoço ontem com o mandatário da sigla no Estado, ao lado do filho e deputado estadual Caio França, apostando na presença do cacique político para evitar discursos que possam destoar em relação à pré-candidatura própria em torno de seu nome.

No encontro, França assegurou apoio e sinalizou que irá subir no palanque do correligionário, bem como deve fazer o mesmo em cerca de 30 cidades consideradas chave no Estado. Potencial postulante à prefeitura de São Paulo, o líder socialista citou que Santo André entra no rol de prioridades, falou de possível reflexo na cidade da eleição da Capital, a partir da propaganda eleitoral na TV, e aconselhou aprofundar campanha onde o aliado já possui voto mais consolidado, como na região do 2º Subdistrito e meio evangélico. “Ele tem caraterística interessante, representa segmento que hoje, pela posição religiosa, é importante. Público grande, que costuma ter lealdade, porque sabe da importância dos conceitos cristãos. Isso costuma ter peso grande.”

Diante de falas desafinadas com a direção local do PSB, até então nas mãos de Donay Neto, Ailton encaminhou nominata no começo desta semana com nova executiva do partido, com a autorização de França, tendo ele próprio na presidência da comissão provisória e pessoas de sua confiança nos demais postos da composição. O ex-governador citou que ficou espaço vago de liderança desde a saída do ex-prefeito Aidan Ravin, hoje no Podemos, candidato a prefeito pelo partido na última eleição municipal. “A vinda do Ailton preenche esse espaço”, disse, alegando que não foi procurado pelo ex-chefe do Executivo João Avamileno para eventual filiação. Donay tomou café com o filho do ex-petista.

Ailton reforçou que a “única questão que não pode ficar dúvida é que o PSB tem pré-candidatura posta”. “E estão aqui os fiadores”, citou, referindo-se aos aliados. “Se alguém quer plantar dúvida, está pegando a contramão. Não vou montar time aqui para quem está batendo palma para outro lado. Está faltando conectividade. Não dá para ter dois discursos.” Sobre a nova executiva, o ex-vereador pontuou que foram escolhidos quadros estratégicos, de sua ala política. “Neste momento em que foi tentado dizer que não está tão firme ou não é tão real a pré-candidatura, coloquei lá grupo de confiança para que tenhamos unidade no discurso, na fala e atitudes.”

Donay não foi convidado para o almoço, assim como os vereadores da sigla, Marcos da Farmácia e Jorge Kina, que compõem a base governista na Câmara. Ailton buscou colocar panos quentes na situação, garantindo que vai conversar com os envolvidos. “Não há rusga, discordo que existe crise. Existe pré-candidatura posta (a prefeito). Temos que conversar com os dois vereadores. Há comportamento que precisamos analisar direito. Eles eram suplentes. Chega a nós (informação) que o gabinete não foi mudado (mantendo cargos dos titulares). Existe discordância (com o governo). Vamos dar opção. Hoje há comando próprio e que diverge do modelo e estilo.”

Dirigente cita lançar nomes na região ‘onde tiver chances’

Durante o encontro, Márcio França projetou plano de lançar nomes majoritários nos municípios do Grande ABC onde houver viabilidade eleitoral. “Onde tivermos chances (de vitória). Não temos pernas para tudo, mas se possível em todas (as sete cidades).” O partido tem duas prefeituras na região: Mauá, com Atila Jacomussi, e Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira. Ele rechaçou saída de ambos. “Informação que tenho é que vão ficar.”

França citou que em Diadema o PSB “provavelmente” deve emplacar o vereador Marcos Michels, primo do prefeito Lauro Michels (PV). “É cidade histórica para nós.” Em São Caetano, frisou que “seria muito bom” se tiver alternativa. Sobre São Bernardo e Rio Grande da Serra, indicou que Dr. Leandro Altrão e o vereador Akira Auriani, respectivamente, possam registrar nome.