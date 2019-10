Mauá fecha posto do IML dois meses após abertura

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



24/10/2019 | 00:00



Durou menos de dois meses o funcionamento do posto do IML (Instituto Médico-Legal) instalado na antiga sede da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Mauá, na Rua Manoel Pedro Júnior, 334, Vila Bocaina. Inaugurado em 21 de novembro do ano passado, o espaço tinha como missão prestar atendimento prioritário para vítimas de violência doméstica de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e funcionava apenas uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, das 14h às 16h.

Sem qualquer anúncio, o serviço foi fechado, segundo relatos de funcionários, em 10 de janeiro, pela vice-prefeita e então prefeita interina Alaíde Damo (MDB). Após a segunda prisão do prefeito Atila Jacomussi (PSB), ocorrida em dezembro, por acusação de pagamento de Mensalinho a 22 vereadores e um suplente, Alaíde teria interrompido o serviço, reivindicado pela administração municipal desde 2013. O posto do IML da cidade, que funcionava no Cemitério Santa Lídia (Rua dos Andradas, 160), fechou em 1998.

A equipe do Diário esteve no local ontem e constatou que o imóvel está fechado e tem placa anunciando que o espaço está disponível para ser alugado. A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres mudou de endereço e agora funciona na Rua Campos Sales, 289, no mesmo bairro.

A funcionária disse que todos os móveis que eram utilizados na sala do IML foram devolvidos. No curto período em que funcionou, o posto teria realizado entre 50 e 80 atendimentos. “De vez em quando ainda aparecem algumas mulheres aqui perguntando do serviço e até pedindo dinheiro para irem até o IML de Santo André”, relatou a servidora.

Titular da delegacia da mulher na cidade, a delegada Helena Lima explicou que o serviço foi interrompido porque a médica legista que havia sido cedida pelo IML de Santo André precisou se afastar por motivos de saúde e não foi reposta. “Ficamos aguardando a indicação de um novo profissional, o que não ocorreu até hoje”, alegou.

Questionada, a Prefeitura de Mauá informou que o serviço realizado pelo IML foi interrompido durante o governo interino. “No entanto, a administração municipal dialoga com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado de São Paulo para retomar os trabalhos tão essenciais para as famílias e mulheres do município”, relatou o comunicado.

A SSP não respondeu sobre a substituição da médica legista, nem confirmou a data de fechamento do serviço. A pasta destacou apenas que o volume total de exames legais de Mauá é realizado, regularmente, pela unidade de Santo André (Avenida Prestes Maia, 3.445, Vila Príncipe de Gales). “Somente nos primeiros sete meses do ano, foram realizados 6.792 atendimentos à população, incluindo exames necroscópicos, cautelares e de lesão corporal. A unidade funciona 24 horas ao longo dos sete dias da semana.”