Raul e Ramon atuam bem em jogo-treino e ficam perto do retorno ao time do Vasco

O Vasco vive uma boa fase. Além das três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, que afastaram a equipe da zona de rebaixamento, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo poderá ganhar nos próximos dias mais dois reforços. Ramon e Raul participaram normalmente do segundo treino do jogo-treino desta quarta-feira e poderão ser relacionados pelo treinador nas próximas partidas.

Sem jogar há pouco mais de 11 meses, por causa de uma lesão grave no joelho esquerdo, o lateral-esquerdo Ramon deu mais um passo na tentativa de retornar à equipe. O planejamento da comissão técnica prevê que o atleta possa atuar no dia 2 de novembro, no clássico com o Fluminense.

A situação de Raul é mais tranquila, pois o volante sofreu com dores musculares, que o tiraram dos três últimos jogos da equipe. Recuperado, o jogador, caso tenha bom desempenho nos treinos, pode até atuar como titular frente ao Ceará, no sábado, às 17 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Nesta quarta-feira, Vanderlei Luxemburgo orientou os reservas em um jogo-treino contra a Portuguesa-RJ, enquanto os titulares na vitória contra o Internacional, fizeram uma atividade regenerativa. A equipe começou com: Sidão; Cáceres, Miranda, Ricardo Graça e Danilo Barcelos; Fellipe Bastos, Guarín e Marquinho; Bruno César, Gabriel Pec e Ribamar.

Com gols de Bastos, Bruno César, Pec e Guarín, o Vasco abriu 4 a 0 na primeira etapa. No segundo tempo, entraram Ramon, Raul, Romarinho, Marcos Júnior, Valdivia e Tiago Reis. Romarinho fez o quinto gol do Vasco. O colombiano Fredy Guarín foi um dos destaques do jogo-treino, ao apresentar ótimo passe e grande domínio de bola.

O elenco do Vasco treina nesta quinta-feira pela manhã e viaja após o almoço para Fortaleza. O Vasco é o 11º colocado, com 37 pontos. Em caso de mais um triunfo, a equipe se aproxima da disputa por uma vaga na Copa Libertadores.