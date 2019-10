Região tem 98 novos casos de sarampo em cinco dias

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/10/2019 | 19:58



O Grande ABC continua apresentando um aumento nos casos de sarampo em todas as cidades. No último dia 18 de outubro, o Diário publicou o levantamento – divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde -, e foi contabilizado 758 casos confirmados. Cinco dias depois, os casos aumentaram 12%, subindo para 854. Outras 214 suspeitas ainda aguardam resultado de exame laboratorial.

As cidades que possuem maior número de casos registrados são São Bernardo, com 233, Santo André, com 228 e Maúá, com 203 pessoas contaminadas. Em seguida, aparecem Diadema, 71, Ribeirão Pires, 62, São Caetano, com 52 e por último, Rio Grande da Serra, com 5 casos.

Neste ano, desde o mês de agosto, houve treze mortes decorrentes de complicações pelo sarampo, sendo uma delas morador de Santo André de 53 anos cuja causa do óbito foi confirmada no dia 9. Um novo óbito tabmbém foi confirmado nesta semana: uma mulher de 25 anos de Franco da Rocha sem histórico de vacinação e com condições de risco.

VACINAÇÃO

A próxima sexta-feira, dia 25, é o último dia da campanha de vacinação contra o sarampo. A ação é voltada para crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade consideradas mais vulneráveis a apresentar complicações pela doença. As crianças que ainda não foram imunizadas devem ser levadas aos postos de saúde da região, das 8h às 17h, preferencialmente com cadernete de vacinação.

A campanha também terá uma segunda fase, neste ano. Será focada em jovens de 20 a 29 anos e acontecerá entre os dias 18 e 30 de novembro, quando acontecerá outro “Dia D”. Esse grupo poderá receber a dose da tríplice ou da dupla viral (sarampo e rubéola), conforme a indicação do profissional de saúde.