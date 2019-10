São Caetano independente há 71 anos

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/10/2019 | 07:00



Elegante, perspicaz, dono de humor fino, Hermano foi um dos mais influentes jornalistas do Grande ABC. Fez história no jornal O Estado de S. Paulo, do qual foi correspondente, e no Diário do Grande ABC, como editor de Economia e cronista. Seu pseudônimo: Julio Pinheiro.

Emplacou matérias e fotos importantes no Estadão, na virada dos anos 1950 para 1960.

Texto primoroso, Hermano foi também um excelente fotógrafo. O Banco de Dados do Diário possui um belo acervo de negativos das fotos que Hermano tirou, na região e fora dela, pois viajou muito como enviado especial do jornal, em especial produzindo matérias da área econômica.

Ultimamente, atuou na imprensa de Campinas, de onde enviou muitas matérias para esta página Memória e produziu o prefácio do livro comemorativo aos 75 anos da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André).

Memória lembra Hermano reproduzindo a matéria que enviou sobre os 11 anos da autonomia de São Caetano, publicada na edição de 24 de outubro de 1959 no Estadão. Naquele mesmo dia, em outra página, Hermano publicou várias outras notas, uma das quais sobre o primeiro museu do Grande ABC, que reproduzimos:

O MUSEU

“Foi proposta, na Câmara Municipal, a criação do Museu Municipal de São Caetano. A proposição é do vereador Walter Braido. Há algum tempo o edil Urames Pires dos Santos apresentou projeto no mesmo sentido e agora, ao que tudo indica, o projeto vingará, pois numerosas pessoas e a própria municipalidade estão procurando tornar realidade esse empreendimento.”

HERMANO

A cidade de São Caetano está a dever uma homenagem póstuma ao jornalista Hermano Pini Filho. Ele levou longe e alto o nome da cidade, sempre a defendeu, merece tal reconhecimento. Fica a sugestão.

71 ANOS

A Comissão de Festejos do 71º Aniversário da Autonomia de São Caetano, integrada por representantes do Gama (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista) e da Prefeitura promovem hoje roda de conversa da Fundação Pró-Memória. Início às 15h no Espaço do Forno, que assinala o local onde funcionou a Cerâmica São Caetano, de tantos registros feitos por Hermano Pini Filho.

Há 60 anos. Santo André e os JAI; A rainha que veio de Santa Rita No sábado, 24 de outubro de 1959, a jornada dos JAI realizados em Santo André foi centralizada no Ginásio Pedro Dell’Antonia. O professor Oscar da Silva Musa, ontem aqui citado por João Fernando Flaquer Musa, apresentou as duas candidatas a rainha dos Jogos, Maria Elvira Abreu, de Santa Rita do Passa Quatro, e Maria Julia Pinto, do Guarujá. A representante de Santa Rita, de 17 anos, foi eleita por unanimidade. Na final do voleibol feminino, Santos, campeão, venceu São João Del Rey por 2 sets a 1; e na bola-a-cesto feminino, Piracicaba, campeão, venceu Santos por 63 a 32. Delcy, da equipe campeã, recebeu flores pela sua atuação. Escreveu o Estadão: “Milhares de pessoas, em extensas filas, portaram-se na entrada do ginásio, aguardando o momento da entrada para os jogos da noite”. Seria a noite da glória do voleibol masculino de Santo André. Diário há 30 anos Terça-feira, 24 de outubro de 1989 – ano 32, edição 7204 Manchete – Eleições presidenciais: comando do PFL seguirá Silvio Santos Internacional – República põe fim a 40 anos de domínio comunista na Hungria. Meio Ambiente – Em São Bernardo, protesto contra a poluição da indústria Mazaferro. Futebol – Associação Atlética Industrial campeã de Mauá, 20 anos depois: 2 a 0 sobre o Ouro Verde. Cultura & Lazer – Guido Fidelis, cronista do Diário, concorre ao Prêmio Jabuti com o romance A Morte Tem Lábios Vermelhos.

Em 24 de outubro de...

1914 – I guerra. Manchete do Estadão: boato de uma grande derrota alemã; morte do presidente da aviação francesa. Os habitantes da Estação do Rio Grande – futuro município de Rio Grande da Serra – vão dirigir uma representação à Câmara de São Bernardo pedindo vários melhoramentos. 1919 – Governo do Estado de São Paulo lança operação contra operários em greve. A ação vai da capital aos municípios industriais, incluindo São Bernardo e seus distritos, Santo André e São Caetano. 1954 – Chega a Santo André o seu primeiro bispo, dom Jorge Marcos de Oliveira. Todas as paróquias se concentram, realizam procissão e participam da primeira bênção episcopal. Hoje - Dia Mundial do Desenvolvimento - Dia das Nações Unidas - Início da Semana do Desarmamento. Atividade proclamada pela ONU (Organização das Nações Unidas) e realizada em todo o mundo de 24 a 30 de outubro, todos os anos. Santos do dia - Santo Antônio Maria Claret (Sallent, Barcelona, 1807 – mosteiro de Fontfroide, França, 1870). Fundou as congregações: Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, Padres Claretianos e Irmãs de Ensino Maria Imaculada, Irmãs Claretianas.

Municípios brasileiros