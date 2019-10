Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



24/10/2019 | 07:00



Guitarrista e líder da banda de metal Sepultura, o são-bernardense Andreas Kisser tem agenda em São Paulo amanhã. Ele se apresenta no Blue Note (Av. Paulista, 854), a partir das 22h30. As entradas custam de R$ 40 a R$ 80 e podem ser compradas pelo site www.checkout.tudus.com.br.

O artista sobe ao palco ao lado e seu filho Yohan Kisser e Márcio Sanches (guitarras), Amilcar Christófaro (bateria) e Luiz Eduardo Mariutti (contrabaixo). No projeto, que não tem cantor, Kisser aproveita para prestar homenagem aos grandes nomes do cenário heavy metal e ilustra o repertório com diversos clássicos do gênero. “A ideia é fazer com que o público cante as músicas ao invés de ter um vocalista”, explica Kisser.