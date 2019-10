Vanessa Soares Oliveira

24/10/2019



Publicar o terceiro livro em cinco anos não é para qualquer escritor. Mas se tem uma coisa que a veterinária e escritora paranaense Bárbara Negrão, 33 anos, que já morou em São Bernardo e Santo André e atualmente trabalha em São Caetano, pode se orgulhar, é de conquistar tal feito.

Produção independente, Eu Te Desafio (414 páginas, R$ 7,99 na Amazon.com) é o terceiro romance da escritora, mas o primeiro lançado apenas na versão digital. “Tenho acesso ao número de páginas viradas. A média tem sido de 2.000 a 5.000 páginas por dia”, afirma, animada.

O livro conta a história de Nina. Aos 13 anos ela enfrentou situações que nenhuma menina deveria ter que passar. Agora, aos 20, ela é mais madura do que muitas outras de sua idade e parte disso se deve por ela ter a responsabilidade de cuidar de sua irmã mais nova e doente, já que seus pais morreram quando ela era apenas uma criança. Sem nenhuma rede de apoio e com o dinheiro acabando, ela é obrigada a trancar a faculdade e arrumar um emprego na Delirium – a casa noturna mais famosa da cidade. Lá, ela conhece o intrigante Alec e faz novas amizades. Mas quando pensa que sua vida vai finalmente começar a entrar nos eixos, tudo se torna ainda mais complexo. Segredos serão revelados quando o passado finalmente bater à sua porta.

A escritora explica que construir a história deu bastante trabalho, mas o resultado valeu a pena. “A narrativa acontece no presente, mas tudo se baseia no passado. Vou deixando dicas ao longo dos capítulos para o leitor fechar o ciclo no final. Não queria uma história rasa, apenas com começo, meio e fim, então também inclui um pouco de drama”, revela.

E mesmo com a obra tendo acabado de ser lançada, a escritora diz estar feliz com o retorno que já tem recebido dos leitores. “Todo mundo está gostando. É por conta do drama, eu acho. É uma história mais densa, mas contada de uma forma leve. Não é um dramalhão o livro inteiro”, garante.