Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Diadema

Aline Melo



23/10/2019 | 18:04



Um homem de 64 anos foi preso na manhã de hoje por importunação sexual, praticada dentro de um ônibus que fazia a linha Ferrazópolis/Jabaquara, quando o coletivo trafegava na Avenida Antonio Piranga, em Diadema.

Waldemir Silva sentou-se ao lado da vítima, a estudante Ingryd Costa Lucena, 19, colocou o órgão genital para fora da calça e começou a manipula-lo. Assustada, a jovem o empurrou e mudou de lugar. Um passageiro a viu chorando e perguntou o que tinha acontecido. Ao saber do ocorrido, o homem e outro passageiro impediram que o agressor descesse do coletivo e pediu que o motorista acionasse uma viatura que estava próxima.

As partes foram encaminhadas para a delegacia por equipe do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). No distrito policial, Silva relatou que já havia sido detido em outra oportunidade pelo mesmo crime. Testemunhas confirmaram que o agressor estava com o zíper da calça aberto. O homem foi preso em flagrante e sem direito a pagamento de fiança. O caso foi registrado no 3º DP de Diadema.