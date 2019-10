Da Redação



23/10/2019 | 16:48

Durante a semana da Fenatran, a Mercedes-Benz realizou uma ação inusitada. A companhia fez traslados de seus clientes com o Novo Actros, primeiro caminhão sem retrovisores externos do Brasil.

Essa ação especial, chamada “De Carona com o Novo Actros”, envolveu também o traslado de clientes entre o Espaço Mercedes, na fábrica da Empresa em São Bernardo do Campo, e o pavilhão da São Paulo Expo, na rodovia dos Imigrantes.

“Essa foi a primeira vez que o Novo Actros sem retrovisores externos circulou pelas ruas de São Paulo, despertando curiosidade por onde passava”, contou Ari de Carvalho, diretor de Vendas e Marketing Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.

“Depois, ao longo do trajeto, os clientes puderam conhecer as principais inovações do Novo Actros, como o MirrorCam (sistema de câmeras digitais que substituem os retrovisores convencionais), os painéis digitais, a nova cabine, entre outras”, completou o executivo.

Além disso, os clientes também puderam dirigir o Novo Actros no circuito de test-drive da Fenatran Experience, completando a sua experiência com o primeiro caminhão digital do Brasil.

O MirrorCam é uma das inovações que o modelo trará ao mercado brasileiro a partir de 2020. Além disso, o caminhão será pioneiro em lançar no País o ABA 5 de série, único sistema que freia automaticamente o caminhão quando identifica pedestres, veículos e obstáculos estáticos e móveis à sua frente.

Além disso, o caminhão também é o primeiro digital do mercado. Isso porque o modelo traz inovações em conectividade, como dois painéis digitais, espelhamento de celular via Apple CarPlay ou Android Auto, recarga sem fio e outros recursos.

Caminhões Copa Truck 2019

Sucessora da Fórmula Truck, a Copa Truck é hoje a principal competição de caminhões do automobilismo brasileiro. A categoria utiliza modelos de seis marcas — Volkswagen, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Man e Ford — e terá nove etapas em 2019, sendo que as duas primeiras já foram realizadas em Goiânia (GO) e Campo Grande (MS).

