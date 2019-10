Kim Kardashian ganha bolo de aniversário inusitado

23/10/2019 | 16:11



Na última segunda-feira, dia 22, Kim Kardashian completou 39 anos de idade! Cheia das comemorações, a estrela compartilhou em seus stories do Instagram um presente bastante inusitado! Fazendo alusão a um dos produtos comercializados por ela, os Skims, Kim ganhou um bolo em formato de busto!

Os tais Skims são shorts feitos especialmente para serem usados por baixo da roupa, como um modelador. Seguindo a mesma linha dos looks usados pela empresária, a peça é utilizada para deixar a cintura mais fina e o quadril mais largo.

Irmão, Rob Kardashian, aparece em festa de Kim mais magro!

O irmão mais discreto do clã Kardashian-Jenner marcou presença na festa de aniversário de Kim, que aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 22.

Em um vídeo compartilhado pela estrela em suas redes sociais, Rob aparecia usando uma camiseta e shorts preto, aparentando mais magro. Rob, que é pai da garotinha Dream Renée, de dois anos de idade com a ex, Blac Chyna, vêm lutando com a balança desde o ano passado.

Desde que ele se pronunciou em junho deste ano, o irmão revelou que havia voltado para a academia e que estaria em um novo regime fitness. Vale lembrar ainda que a própria Kim Kardashian, em 2016, entrou em uma dieta e emagreceu 19 quilos!