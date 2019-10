Vin Diesel confirma Cardi B no novo filme da franquia Velozes e Furiosos

23/10/2019 | 16:11



Com mais de 18 filmes, Velozes e Furiosos tem uma legião de adoradores e se tornou uma das maiores franquias do cinema. Com a estreia do nono filme adiada para 2020, Vin Diesel fez um vídeo em suas redes sociais e animou os fãs!

Divulgado na última segunda-feira, dia 20, o post mostra o ator ao lado da rapper Cardi B nos bastidores.

- Dia 86 aqui no set de Velozes e Furiosos 9. Sei que estou exausto. Estamos dando tudo que podemos por este filme, conta o astro.

Em tom de brincadeira, Cardi B completa:

- Estou cansada, mas mal consigo esperar. Não há um dia em que eu não pense que será o melhor filme, fala.

Quase no final, Vin Diesel aproveita para relembrar a data de estreia do novo filme da sequência:

- Somos tão abençoados. Último dia de filmagens aqui no Reino Unido. Velozes e Furiosos 9, maio de 2020.

Com direção de Justin Lin, dentre os vários profissionais, o elenco contará com Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena e Michelle Rodriguez.