Após desabafo em documentário, Meghan Markle estaria torcendo para que as críticas diminuam

23/10/2019 | 15:11



Meghan Markle surpreendeu ao desabafar, durante o documentário Harry and Meghan: An African Journey, sobre a perseguição que vem sofrendo por parte de críticos e tabloides britânicos. A Duquesa de Sussex abriu o coração e falou sobre como está sendo lidar com as mentiras em relação à sua família, principalmente nesse momento delicado - já que a ex-atriz deu à luz o primeiro filho, Archie Harrison, há poucos meses.

Agora, de acordo com a revista Us Weekly, fontes próximas à família real revelaram que Meghan estaria esperançosa de que, após o desabafo, os tabloides irão pegar mais leve com ela.

- Ela está realmente torcendo para que os críticos a deem um tempo agora que eles sabem como toda essa negatividade a está afetando. Ela quer que o público saiba que ela é vulnerável, assim como qualquer pessoa. Esses últimos meses têm sido extremamente emocionais, tendo que lidar com essa negatividade enquanto toma conta de um recém-nascido.

A fonte também revelou que Meghan tem se inspirado na princesa Diana, mãe de seu marido, príncipe Harry, que era adorada pelo povo britânico, e que morreu em um acidente de caro em 1997, após uma perseguição conduzida pelos paparazzis.

- A princesa Diana era sempre muito aberta em relação às suas emoções, e uma das razões pelas quais ela era adorada por milhões é porque o público conseguia se relacionar com ela. E Meghan está planejando seguir esses passos.

Meghan também estaria contente por ter colocado tudo o que sentia para fora:

- Ela está feliz de ter feito essa declaração, e planeja ser mais honesta com o público. Na verdade, é algo que ela gostaria de ter feito antes.

Já príncipe Harry parece estar tentando ao máximo proteger a esposa dos comentários negativos dos tabloides. Após entrar com uma ação legal contra um veículo de comunicação britânico, o duque estaria tentando fazer Meghan se sentir melhor, de acordo com informações que uma fonte revelou à revista People:

- Ele vê a dor da esposa e os ataques que ela tem recebido, e quer tentar resolver isso.