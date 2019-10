Ana Maria Braga se surpreende após ouvir que atriz tinha raiva de assistir ao Mais Você

23/10/2019 | 14:11



Na manhã dessa quarta-feira, dia 23, Ana Maria Braga se surpreendeu com a declaração de uma de suas convidadas durante a exibição do Mais Você! A veterana da TV recebeu Nívea Maria e Suely Franco para o café da manhã e, após um breve papo sobre A Dona do Pedaço, novela que as atrizes fazem parte, Suely disparou:

- Você sabe que eu tinha uma raiva de ver o seu programa, antes?, disse.

Surpresa, Ana Maria questiona:

- Jura? Por quê?

E Suely responde:

- Porque eu fazia a Dona Benta e aqui era a minha casa e destruíram ela!, disse, se referindo a sua antiga personagem em o Sítio do Pica Pau Amarelo, série da TV Globo, que ficou no ar de 2001 a 2007.

Atualmente, a chamada Casa de Cristal, que é o estúdio de Ana Maria, serve como cenário para o Mais Você, mas antes era o local da série infantil!

- A gente sente falta daqui. Fica na cabeça da gente aquela coisa, da criançada..., concluiu Suely, antes de propor um brinde!