Jennifer Aniston medita cinco vezes por semana e entrega que faz jejum de 16 horas

23/10/2019 | 14:11



Após quase derrubar a internet com a criação de sua conta no Instagram, Jennifer Aniston chamou a atenção mais uma vez ao revelar em entrevista a Radio Times que, para manter a forma aos 50 anos de idade, adora o jejum intermitente. A atriz fica sem comer por mais de dez horas e combina a dieta com uma rotina rígida de exercícios e meditação.

- Faço jejum intermitente, portanto, sem comida pela manhã.

E continua:

- Notei uma grande diferença em ficar sem alimentos sólidos por 16 horas.

Aniston explicou que adota o sistema 16:8 em que, após as 16 horas sem comer, você pode se alimentar durante oito horas. Além disso, também revelou que segue uma rotina rígida de exercícios e faz meditação cinco vezes por semana. Uau!