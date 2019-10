USP se mantém como a 2ª universidade mais prestigiada da América Latina

23/10/2019 | 13:17



Duas instituições de ensino superior brasileiras aparecem entre as cinco mais prestigiadas da América Latina em um ranking divulgado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS) nesta quarta-feira, 23. Mais bem avaliada do País, a Universidade de São Paulo (USP) aparece na segunda posição. Já a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ocupa o quinto posto da lista, liderada pela Pontificia Universidad Católica de Chile, a PUC chilena.

O Ranking QS de Universidades Latino-Americanas 2020 analisa ao todo 400 instituições de 20 países da região. A PUC do Chile e a USP se mantiveram nas mesmas posições do ranking de 2019. Em 2017, a USP foi a primeira colocada, mas desde 2018 a universidade chilena ocupa o topo do levantamento. Já a Unicamp caiu dois lugares em relação à lista anterior.

A QS explica que o índice de cada instituição foi elaborado por meio de oito indicadores: reputação acadêmica (30%); reputação de empregabilidade (20%); proporção de professores por aluno (10%); corpo docente com PhD (10%); rede internacional de pesquisa (10%); citações por artigo (10%); artigos por instituição (5%); e alcance na internet (5%).

No ranking das 25 melhores da América Latina, além de USP e Unicamp, aparecem as Universidades Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Estadual Paulista (Unesp), PUC-RJ, Federal de Minas Gerais (UFMG), Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Federal de Santa Catarina (UFSC).