Obituário - 23 de outubro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/10/2019 | 11:22



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 21 de outubro

Theresinha Gracias Tagliamento, 89. Natural de Tapiratiba (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



João Leite da Silva, 84. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Price de Sousa, 82. Natural de Palmácia (CE). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Marli Bonomastro Muta, 79. Natural de Santo André. Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 21. Jardim da Colina.

Armando de Oliveira, 79. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Davi Manna, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nelson Perez Garcia, 61. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

José Maria da Silva, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Porteiro. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 22 de outubro

Orival Pinto de Melo, 70. Natural de São Sebastião da Amoreira (PR). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Francisca Geralda de Assis, 83. Natural de Caicó (RN). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Carlota de Carvalho Almeida, 73. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Elisabeth Manzano Batista, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 21, em São Bernardo. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).

Zilda Maria de Brito Lima, 71. Natural de Pocinhos (PB). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, dia 21 de outubro

Selma Bedani, 82. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Porfírio de Jesus Remondes, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim São Caetano. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



DIADEMA

Nemésio Pinto do Nascimento, 72. Natural de Itanhomi (MG). Residia na Vila Élida, em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Vale da Paz.

Heleno Severino da Silva, 72. Natural de Glória do Goitá (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Odail Rodrigues Fernandes, 66. Natural de Astorga (PR). Residia no Jardim Eliza, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Rayssa Novais Costa, 9 anos. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 21. Vale da Paz.