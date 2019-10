São Caetano realiza Caminhada Outubro Rosa neste domingo

Do Dgabc.com.br



23/10/2019 | 11:18



O mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama terá a Caminhada Outubro Rosa, neste domingo (27), com organização do Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Saúde de São Caetano, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. A partir das 8h30, os participantes se reunirão para percorrer o trajeto que tem início no Espaço Verde Chico Mendes e chegada no Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim.



“O Fundo Social tem um compromisso muito grande com a prevenção do câncer de mama e essa caminhada é uma forma importante para chamarmos atenção para a causa”, explica a presidente da entidade solidária e primeira-dama, Denise Auricchio. “Aproveito para deixar o convite para que todos e todas participem, também, das nossas reuniões do Elas por Elas, que abordam, entre outros pontos, o autoexame e a importância da detecção precoce do câncer”, complementa.



Para a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Vera Monari, “é momento de unir forças contra o câncer de mama, com objetivo comum de levar informação, prevenção e oportunidade de tratamento”.



A organização convida todos a vestirem alguma peça de roupa ou acessório na cor rosa. As primeiras 200 pessoas que chegarem receberão camiseta da caminhada.



A Caminhada Outubro Rosa tem patrocínio da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), Natural da Terra, Auto Shopping Global, Quality Hotel, Comfort Hotel, Adria, Acapulco Segurança e Serviços, Mais Você Isenções, ParkShoppingSãoCaetano, Ana Sofia Flores, Supermercados Joanin, Autoescola Javarotti e Laportes Restaurante, além do apoio institucional da Fundação das Artes de São Caetano.



PROGRAMAÇÃO

- 8h30, no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica): Concentração e distribuição de camiseta para os 200 primeiros que chegarem ao local;

- 9h, no mesmo local: Concentração e aquecimento com aula de Zumba (Professor Alan);

- 9h40: Saída do Chico Mendes com direção ao Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim (ao lado do ParkShoppingSãoCaetano);

- 10h: Chegada ao Parque Tom Jobim, onde haverá mesa de frutas e apresentação de músicos da Fundação das Artes;

- 11h: Encerramento.



ELAS POR ELAS

Durante o mês de outubro, o Fundo Social de Solidariedade realizou quatro edições do Elas por Elas, reunindo cerca de 200 pessoas. Outras duas reuniões estão programadas para os dias 24 e 30, na Câmara Municipal (às 10h e aberta ao público) e em residência particular no Bairro Oswaldo Cruz, respectivamente.



No dia 7, aproximadamente 70 participantes estiveram presentes na reunião na Sede da Legião dos Aposentados, no Bairro Centro. Já no dia 9, no Núcleo Menino Jesus, no Bairro Mauá, a reunião atraiu 50 espectadores. No dia 16, em residência no Bairro Santa Paula, compareceram mais de 30 convidadas. E no dia 16, no Caism (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), no Bairro da Fundação, 50 pacientes e funcionários acompanharam as palestras do Elas por Elas.