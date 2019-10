Hailey Bieber manda suposta indireta após Selena Gomez lançar música e cantora dispara: Os inimigos não vão me derrubar

23/10/2019 | 11:11



Selena Gomez está de volta e, pelo que parece, veio para ficar! Isso porque, após quase quatro anos sem lançar um projeto pessoal, nessa quarta-feira, dia 23, a cantora fez seu retorno triunfal com a música Lose You To Love Me que fala, basicamente, sobre perder alguém que não era aquilo que parecia ser. Vish...

O lançamento chamou a atenção de todo mundo, visto que no vídeo da canção Selena relembra um amor fracassado ao declarar que se prendeu em uma ilusão otimista de um relacionamento ruim e que, assim, ignorou todos os sinais de que havia algo de errado.

Eu dei tudo de mim e eles sabem, afirma certo trecho.

E é claro que rapidamente os internautas passaram a especular que a cantora estava falando sobre seu namoro para lá de complicado com Justin Bieber, que hoje está casado com a modelo Hailey Bieber. Mas, para Selena, Lose You To Love Me engloba diversas coisas que aconteceram em sua vida desde seu último álbum, Revival, lançado em 2015.

Essa música foi inspirada em muitas coisas que aconteceram na minha vida desde o lançamento de meu último álbum. Eu quero que as pessoas sintam esperança e saibam que vocês sairão do outro lado mais fortes e em uma versão melhor de vocês, declarou na descrição do vídeo no YouTube.

Ainda assim, teve gente que apostou de fato que a música seria uma indiretinha para o ex-namorado, até porque, ao final dela, a cantora diz:

E agora o capítulo está encerrado [...] E agora é adeus, é adeus para nós.

E sendo indireta ou não horas depois do lançamento a atual esposa de Bieber compartilhou um Instagram Stories um tanto quanto sugestivo ao mostrar que estava escutando a música I'll Kill You, em tradução livre Eu Vou Matar Você, da cantora Summer Walker.

A postagem gerou uma baita repercussão nas redes sociais e o nome de Hailey se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Tenso!

E, se já não bastasse para o forninho cair de vez, Selena se pronunciou sobre o sucesso de Lose You To Love Me e, de quebra, mandou um recado para os haters de plantão:

Estou literalmente descansando e agradecendo a Jesus... Onde o meu Pai levou e me colocou é exatamente onde eu deveria estar. Ele me disse: Selena, espere, eu me machuco quando você se machuca. Eu choro quando você chora, mas nunca, nunca vou sair do seu lado. Trabalhe comigo, caminhe comigo e observe como eu faço! Ele sempre me surpreende e eu me apaixono por Ele todas as vezes.

E continua:

Nos meus priores e mais dolorosos momento eu nunca parei de orar, querendo e precisando apenas do amor d'Ele. Veja, o inimigo continua tentando me derrubar e isso simplesmente não vai acontecer. Hoje não. Nem depois..., escreveu ela, que recebeu muito apoio dos fãs e amigos, como Taylor Swift, que comemorou o lançamento da música em seu Instagram. As duas são muito amigas e, sempre que podem, aparem juntinhas nas redes sociais.

Quase uma novela mexicana toda essa confusão, hein?