Tatá Werneck divulga foto do parto e confessa: Estava com tanto medo que pensei em fugir do hospital

23/10/2019 | 11:11



Tatá Werneck não perde o bom humor nem mesmo na hora de dar à luz! Momentos após a notícia de que sua primeira filha com Rafael Vitti nasceu, a atriz e humorista publicou uma foto do parto, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 22. Na imagem, divulgada no Instagram, Tatá aparece chorando enquanto observa a bebê.

Na legenda, ela confessou que estava com medo do momento e brincou sobre a situação:

Minha neném nasceu! Tava com tanto tanto medo que pensei em fugir do hospital durante a noite. Mas escalar prédios grávida é muito difícil, ainda mais pra quem já não escapava sem estar grávida. Ps: Normalmente as pessoas vão bem bonitas pra sala de parto. Eu ouvi a frase: a senhora gostaria de pentear o cabelo?

No Twitter, além de falar que a bebê é linda, Tatá fez piada:

Minha filha nasceu, agora falta o álbum da Rihanna, escreveu.

A assessoria de imprensa da atriz confirmou o nascimento da primeira filha de Tatá afirmando que ela e o ator agradecem os carinhos do público: Tatá Werneck deu à luz uma linda menina hoje de manhã. Ela e Rafael Vitti estão radiantes e agradecem o carinho de todos.

Tatá anunciou a gravidez em março desse ano, aos 35 anos de idade. Em agosto, a atriz completou 36 anos, grávida de sete meses. O chá de bebê foi feito no início de setembro junto com a amiga Leticia Colin.

Ao longo de toda a gestação, a artista sofreu de hiperêmese gravídica, uma condição que causa um tipo forte de náusea e vômito, além de tontura e outros sintomas, que são diferentes de mulher para mulher. Mesmo sofrendo bastante com os enjoos, algo que ela compartilhava com o intuito de trocar informações e dicas com outras mulheres, Tatá gravou todos os 13 episódios da quarta temporada de seu programa no Multishow, o Lady Night.

Tatá revelou que pretende tirar seis meses de licença-maternidade. Depois disso, ela volta com uma nova temporada do Lady Night, um filme e a segunda temporada de Shippados.