Anos após fim do namoro, Rihanna e Drake se reencontram em festa de aniversário do rapper

23/10/2019 | 11:11



Pelo jeito, Rihanna e Drake voltaram a ser amigos! O rapper completa 33 anos de idade na próxima quinta-feira, dia 24, mas decidiu celebrar a data especial uns dias antes com uma festinha exclusiva em uma balada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo a E! News, o evento contou com presenças ilustres e uma delas chamou bastante atenção: a ex-namorada do cantor e, diva do pop, Rihanna esteve por lá!

Os dois artistas namoraram em 2016, mas as coisas não terminaram muito bem, de acordo com declarações que eles já deram em diferentes momentos. Porém, parece que essa história já é coisa do passado, uma vez que a voz de Diamonds fez questão de comemorar o aniversário do ex e ainda estava se divertindo na festa, como contou uma fonte ao site de notícias:

- Rihanna apareceu e ficou por lá por várias horas. Ela estava com duas amigas e foi escoltada para a mesa de Drake por um segurança. Ela e Drake estavam conversando durante um tempo e estavam sorrindo e dando risada. Pareceu que foi uma interação bem agradável e eles pareciam estar se divertindo juntos como amigos.

Uma das amigas da musa, Lyrica Anderson, acompanhou a cantora na noitada e postou um vídeo com a beldade e ainda compartilhou fotos do momento em que Drake pediu lanches de uma rede de fast food famosa, com direito a batata frita e nuggets, para matar a fome de seus convidados. Além das comidinhas, a festa foi regada a champagne Don Perigon, cuja garrafa custa mais de mil reais, e tequila Don Julio, com garrafas por volta de 300 reais. Pelo visto, a festa deve ter sido bem boa, não é mesmo?