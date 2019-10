Nasce a primeira filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti

23/10/2019 | 11:10



A primeira filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti nasceu nessa quarta-feira, dia 23! A assessoria da apresentadora confirmou a informação e divulgou o seguinte comunicado:

Tatá Werneck deu à luz uma linda menina hoje de manhã. Ela e Rafael Vitti estão radiantes e agradecem o carinho de todos.

Mais cedo, ela havia atiçado seus fãs ao apenas escrever o seguinte em seu Twitter:

Ela é linda.

Seus seguidores logo presumiram que a bebê havia nascido e mandaram diversas mensagens de apoio!

Tatá anunciou a gravidez em março desse ano, aos 35 anos de idade. Em agosto, a atriz completou 36 anos, grávida de sete meses. O chá de bebê foi feito no início de setembro junto com a amiga Leticia Colin.

Ao longo de toda a gestação, a artista sofreu de hiperêmese gravídica, uma condição que causa um tipo forte de náusea e vômito, além de tontura e outros sintomas, que são diferentes de mulher para mulher. Mesmo sofrendo bastante com os enjoos, algo que ela compartilhava com o intuito de trocar informações e dicas com outras mulheres, Tatá gravou todos os 13 episódios da quarta temporada de seu programa no Multishow, o Lady Night.

Tatá revelou que pretende tirar seis meses de licença-maternidade. Depois disso, ela volta com uma nova temporada do Lady Night, um filme e a segunda temporada de Shippados.