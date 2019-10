Polícia do Reino Unido encontra 39 corpos em caminhão

23/10/2019 | 10:27



A polícia do Reino Unido informou nesta quarta-feira (23), que encontrou 39 corpos em um caminhão em Grays, no leste de Londres. O motorista, de 25 anos e procedente da Irlanda do Norte foi detido por acusação de assassinato. De acordo com os primeiros elementos da investigação, o caminhão saiu da Bulgária e entrou no Reino Unido no dia 19 de outubro por Holyhead, na costa oeste do país.

As autoridades não divulgaram até o momento informações sobre a origem das vítimas, mas informaram que são 38 adultos e um menor de idade. O caminhão foi encontrado por funcionários de uma ambulância no Parque Industrial Waterglade.

"Este é um incidente trágico no qual um grande número de pessoas perdeu a vida. Nossas investigações vão determinar o que aconteceu", explicou o superintendente da Polícia, Andrew Mariner. "Estamos no processo de identificação das vítimas e já adianto que este pode ser um longo processo."

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança no local e fecharam os acessos à zona industrial de Waterglade. "Estamos trabalhando com a prefeitura de Thurrock para evitar qualquer impacto local que o nosso cenário de investigação possa ter", ressaltou Mariner.

Reações

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que ficou "horrorizado" com o caso. "Meus pensamentos estão com aqueles que perderam suas vidas e em seus entes queridos", escreveu ele no Twitter. "O Ministério do Interior trabalhará em estreita colaboração com a polícia de Essex para estabelecermos exatamente o que aconteceu."

A secretária de Interior, Priti Patel, afirmou na mesma rede social: "comovida e triste com este trágico incidente em Grays. A polícia de Essex prendeu um indivíduo e devemos dar espaço para que ela conduza as investigações."

Rota migratória

Nos últimos anos, muitos imigrantes tentaram entrar no Reino Unido escondidos em caminhões ou em embarcações que atravessam o Canal da Mancha. Diante do reforço das operações de controle da polícia na costa do estreito que separa o Reino Unido do continente europeu, a Irlanda se tornou o país de trânsito nas rotas dos traficantes de pessoas por sua fronteira aberta com o país.

Áustria

Em agosto de 2015, a polícia da Áustria encontrou 71 corpos em um caminhão frigorífico abandonado no acostamento de uma rodovia. As vítimas eram refugiados oriundos da Hungria. A principal suspeita era de que traficantes estivessem tentando transportar os estrangeiros para dentro da União Europeia, mas abandonaram o veículo nas proximidades de Viena. (Com agências internacionais).