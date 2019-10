Toyota e Mercedes-Benz: montadoras estão entre as 10 marcas globais mais valiosas; veja ranking

Da Redação



23/10/2019 | 10:18

Toyota e Mercedes-Benz estão no top 10 das marcas globais mais valiosa. O ranking é elaborado anualmente pela Interbrand – também conhecido como Best Global Brands. Novidades nesta nova edição, o Uber estreia na 87ª posição (US$ 5.714 milhões) e o LinkedIn em 98º lugar (US$ 4.836 milhões).

As três marcas globais mais valiosas permaneceram as mesmas. A Apple na primeira posição com um crescimento de 9% (US$ 234.241 milhões), Google com mais 8% (US$ 167.713 milhões) e Amazon com um incremento de 24% (US$ 125.263 milhões). Apple e Google mantiveram nas duas primeiras posições pelo sétimo ano consecutivo.

O restante do top 10 inclui: Microsoft na 4ª posição (US$ 108.847 milhões), Coca-Cola na 5ª (US$ 63.365 milhões), Samsung na 6ª (US$ 61.098 milhões), Toyota na 7ª (US$ 56.246 milhões), Mercedes-Benz na 8ª (US$ 50.832 milhões), McDonald’s na 9ª (US$ 45.362 milhões) e, retornando ao top 10, Disney na 10ª (US$ 44.352).

Ranking completo

Para conferir o ranking Interbrand Marcas Globais Mais Valiosas 2019 completo e o relatório com uma análise das tendências de crescimento e setor, visite www.bestglobalbrands.com.



De acordo com o Interbrand Marcas Globais Mais Valiosas 2019, o Facebook caiu cinco posições, da 9ª colocação em 2018 para 14ª este ano. O Facebook entrou pela primeira vez no ranking Interbrand Marcas Globais Mais Valiosas em 2012 na 69ª posição, com um crescimento constante nos cinco anos seguintes. No seu auge em 2017, o Facebook ficou em 8° lugar com um valor de marca de US$ 48.188 milhões.

A 20ª edição do ranking elaborado pela consultoria global de branding apresenta uma série de relatórios individuais que se aprofundam nos setores de viagens, varejo e luxo, tecnologia, mídia, automotivo e serviços financeiros. Dentre estes setores, luxo foi o que apresentou a maior valorização, passando de US$ 105.783 milhões para US$ 117.785 milhões, um crescimento de 11%.

Metodologia

Há três partes principais de análise que formam a base da metodologia de avaliação da Interbrand:

– O desempenho financeiro dos produtos ou serviços da marca;

– O papel que a marca desempenha nas decisões de compra;

– A força competitiva da marca e sua capacidade de criar lealdade e, portanto, demanda e lucro sustentáveis ??no futuro.



Das 100 marcas em destaque, 26 tiveram um crescimento percentual de dois dígitos. A Mastercard foi a marca líder em crescimento, subindo 8 posições e ficando no 62º lugar, com um incremento de 25% no valor da marca (US$ 9.430 milhões) seguida pela Salesforce, que cresceu 24%, ocupando a 70º posição com um valor de US$ 8.004 milhões. A Dell retorna à 63ª posição, após seis anos de ausência, com um valor de US$ 9.086 milhões.

O valor total do portfólio das 100 principais marcas é de US$ 2.130.929 milhões, um incremento de 5,7% em relação ao ano passado. O valor do ranking em 2018 foi de US$ 2.015.312 milhões.

Relatório

O 20º ranking anual da Interbrand, “O Fim do Posicionamento”, analisa como as Marcas Globais Mais Valiosas vêm alcançando uma transformação ousada que gera valor econômico duradouro por meio da força da marca.

A Interbrand foi a primeira empresa a ter sua metodologia de avaliação de marca certificada em conformidade com os requisitos da ISO 10668 (requisitos para avaliação monetária de marca) e desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do próprio padrão.

—

Europa x América Latina: carros mais vendidos

Foto: Divulgação Europa: 1º- Volkswagen Golf: 346.260 unidades Foto: Divulgação 2º- Renault Clio: 273.233 unidades Foto: Divulgação 3º- Volkswagen Polo: 205.904 unidades Foto: Divulgação 4º- Volkswagen Tiguan: 196.465 unidades Foto: Divulgação 5º- Opel Corsa: 189.010 unidades Foto: Divulgação 6º- Citroën C3: 183.505 unidades Foto: Divulgação 7º- Ford Focus: 182.172 unidades Foto: Divulgação 8º- Ford Fiesta: 181.644 unidades Foto: Divulgação 9º- Dacia Sandero: 179.005 unidades Foto: Divulgação 10º- Nissan Qashqai: 178.658 unidades Foto: Divulgação 11º- Peugeot 208: 177.752 unidades Foto: Divulgação 12º- Skoda Octavia: 175.965 unidades Foto: Divulgação 13º- Dacia Duster: 171.657 unidades Foto: Divulgação 14º- Renault Captur: 169.864 unidades Foto: Divulgação 15º- Toyota Yaris: 166.368 unidades Foto: Divulgação 16º- Volkswagen T-Roc: 159.045 unidades Foto: Divulgação 17º- Peugeot 3008: 154.248 unidades Foto: Divulgação 18º- Mercedes-Benz Classe A: 148.730 unidades Foto: Divulgação 19º- Fiat Panda: 142.626 unidades Foto: Divulgação 20º- Skoda Fabia: 132.513 unidades Foto: Divulgação 21º- Fiat 500: 131.241 unidades Foto: Divulgação 22º- Peugeot 2008: 129.929 unidades Foto: Divulgação 23º- Mercedes-Benz Classe C: 119.960 unidades Foto: Divulgação 24º- Opel Astra: 118.653 unidades Foto: Divulgação 25º- Renault Mégane: 113.957 unidades Foto: Divulgação 26º- Seat Leon: 112.825 unidades Foto: Divulgação 27º- Peugeot 308: 112.519 unidades Foto: Divulgação 28º- Hyundai Tucson: 112.463 unidades Foto: Divulgação 29º- Ford Kuga: 110.551 unidades Foto: Divulgação 30º- Volkswagen Passat: 105.123 unidades Foto: Divulgação América Latina: 1º- Chevrolet Onix: 205.481 unidades Foto: Divulgação 2º- Ford Ka: 126.319 unidades Foto: Divulgação 3º- Toyota Hilux: 95.067 unidades Foto: Divulgação 4º- Volkswagen Gol: 90.086 unidades Foto: Divulgação 5º- Nissan Versa: 89.544 unidades Foto: Divulgação 6º- Renault Kwid: 85.171 unidades Foto: Divulgação 7º- Hyundai HB20: 78.956 unidades Foto: Divulgação 8º- Chevrolet Prisma: 77.873 unidades Foto: Divulgação 9º- Nissan Kicks: 67.741 unidades Foto: Divulgação 10º- Volkswagen Polo: 65.644 unidades Foto: Divulgação 11º- Renault Sandero: 64.271 unidades Foto: Divulgação 12º- Toyota Corolla: 63.339 unidades Foto: Divulgação 13º- Fiat Argo: 62.149 unidades Foto: Divulgação 14º- Fiat Strada: 60.617 unidades Foto: Divulgação 15º- Toyota Yaris: 60.534 unidades Foto: Divulgação 16º- Jeep Renegade: 60.414 unidades Foto: Divulgação 17º- Chevrolet Aveo: 57.930 unidades Foto: Divulgação 18º- Chevrolet Beat: 57.291 unidades Foto: Divulgação 19º- Nissan March: 55.014 unidades Foto: Divulgação 20º- Nissan NP300: 54.132 unidades Foto: Divulgação 21º- Honda HR-V: 52.871 unidades Foto: Divulgação 22º- Hyundai Creta: 51.247 unidades Foto: Divulgação 23º- Fiat Toro: 50.504 unidades Foto: Divulgação 24º- Jeep Compass: 50.200 unidades Foto: Divulgação 25º- Fiat Mobi: 49.406 unidades Foto: Divulgação 26º- Kia Rio: 49.383 unidades Foto: Divulgação 27º- Ford EcoSport: 43.521 unidades Foto: Divulgação 28º- Renault Duster: 42.083 unidades Foto: Divulgação 29º- Volkswagen Saveiro: 41.919 unidades Foto: Divulgação 30º- Volkswagen Virtus: 38.376 unidades